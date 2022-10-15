 

Мнение: Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик

15.10.2022, 2:35, Разное
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Подрыв двух Северных потоков (СП-2, правда, великодушно взорван лишь частично) говорит о переходе к правилу «правил больше нет». Но есть и еще один аспект, который как-то прошел мимо внимания.

Ключевой фразой российского и газпромовского руководства, как только речь заходит о поставках газа куда угодно – «надежность».

Надежность означает поставку газа в оговоренных объемах, сроках и ценах в любой ситуации. Даже если летит метеорит, а бригада бурильщиков Брюса Уиллиса даже с русским космонавтом Львом Андроповым не факт, что сумеет ему помешать. До последней секунды и до последнего хрипа последнего человека на Земле газ должен идти потребителю. Это и есть «надёжность».

Взрыв газопроводов хоронит этот аргумент на уровень примерно Марианской впадины. И заливает его соответствующим столбом бетона. Возражения — а как вообще можно обезопасить тысячу километров трубы под водой — не принимается. И дело даже не в правилах, а в том, что безопасность стратегических объектов всегда базируется на пространстве взаимных страхов. Ядерное сдерживание — глобальный вариант такого пространства. Ваш противник знает, что в ответ на его действия (а, возможно, и угрозы) он может получить испепеляющий ответный удар, причем проверять на практике эту вероятность у него нет ни малейшего желания.

Безопасность газопроводов — проект несколько меньшего уровня, но принцип ровно тот же. Диверсант (и неважно — действует ли он по приказу государственной или корпоративной структуры), безусловно, выполнит задачу, если его фамилия не Петров и Боширов. Но вот структуры, отдавшие ему приказ, должны быть абсолютно уверены, что в ответ они получат удар, причем (возможно) несоразмерно больший ущербу, который они нанесли своими действиями. Если они в этом уверены, то практическая ценность ударов по инфраструктурным объектам теряется, а значит — пространство страхов надежно прикрывает безопасность стратегической инфраструктуры.

Подрыв Северных потоков — выход за пределы пространства страхов, кто бы не отдал этот приказ. Допустим, те самые абстрактные «англо-саксы». Что должен делать Путин, чтобы подтвердить свои уверения в безопасности и надежности российских поставок? Самостоятельно, без привлечения кого-либо, установить точный адрес тех, кто отдал приказ, и показательно ответить им той же монетой, возвращая их в пространство гарантированного возмездия. Малейший сбой в этом алгоритме вычеркивает Путина из числа субъектов, способных гарантировать хоть что-либо. Правила можно нарушить, но идея взаимного гарантированного уничтожения не может быть нарушена ни при каких обстоятельствах. Ну, или ты — никто и звать тебя никак.

Путин отвечать не стал. На чем страницу, на которой было написано про надежность России, как поставщика чего-либо можно закрывать. Теперь она исключена из этого списка, причем исключена надолго. При Путине — точно.

Есть, конечно, вариант, что перед нами сюжет «рязанских учений», и приказ отдавали люди «с этой стороны». Не будем обсуждать их мотивы, это интересно, но сейчас не об этом. Нюанс в том, что такой сюжет точно так же исключает Россию из числа «надёжных» поставщиков чего угодно: газа, нефти, леса, пеньки или щепы. Покупатель не знает, что взбредет в голову руководству в Кремле. Покупатель — не врач-психиатр, чтобы разбираться в сумеречных потоках. Покупатель не подписывает журнал «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик». Он просто платит деньги и хочет получить свой товар. И если у продавца случаются приступы — то пусть он ищет себе других покупателей.

https://t.me/a_nesmijan_longread/97

Источник: Эль Мюрид


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