Металлический гламур и терракотовая зелень: трендовые тенденции маникюра на зиму – 2022-2023

Тенденции маникюра на зиму – 2022-2023 характеризуются утонченной красотой и гламуром. В моде будут как сдержанные тона ногтей, вдохновленные природой, так и яркие оттенки. Одним из трендовых вариантов дизайна станет блестящий и броский декор. В статье мы расскажем о модных тенденциях зимнего маникюра – 2022-2023.

Оттенки природы

Зимой будут популярны оттенки природы, такие как коричневый, кофейный и оранжевый. Они напоминают нам о прогулках, зимнем закате и чашечке латте в холодный вечер. Эти цвета вносят нотку тепла в маникюр.

Обратите внимание на глиняные, серые и приглушенные желтые цвета. Они доминируют в природе в конце осени и начале зимы.

Темно-синий маникюр

В последнее время на показах мод все чаще и чаще встречается темно-синий маникюр. Этой зимой он будет очень популярен. Это сдержанный и элегантный цвет, который делает образ изысканным. Он гармонично сочетается с пастельными оттенками и разными видами декора.

Фиалковые оттенки

Одним из зимних трендов станут фиалковые тона ногтей. Они считаются классикой, которая никогда не устареет. Вы можете выбрать разные оттенки фиалкового цвета – от темно-фиолетового до голубовато-сиреневого.

Эффект жемчужной глазури

Маникюр с эффектом жемчужной глазури был одним из трендов 1990-х годов. Этой зимой он снова вернется в моду.

Покрытие цвета жемчужной глазури сочетается как с прозрачными, так и с непрозрачными лаками. Он меняет визуальный эффект маникюра.

Металлический гламур

Маникюр с металлическими блестками выглядит нарядно и эффектно. Он подходит для торжественных случаях. Если вы хотите использовать его для повседневной жизни, то добавьте блестки только на кончики ногтей.

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Маникюр молочного цвета

Маникюр молочного цвета выглядит просто, но элегантно. Это тонкий цвет, который создает ощущение чистоты. Он сочетается с любым вашим образом.

Молочный цвет подходит не только для длинных, но и для коротких ногтей. Главное – аккуратно подпилить кончики.

Терракотовая зелень

Терракотовая зелень может иметь разнообразные оттенки. Этот тон может быть похож на цвет оливок, хурмы, бутылочного стекла, лайма или мха. Он отлично сочетается с осенне-зимним стилем одежды. Цвет терракотовой зелени создает отличный контраст с оранжевыми и фиолетовыми тонами.

Блестящий декор

Что касается нейл-арта, то главной тенденцией станет блестящий декор. Он украсит нежный пастельный или сдержанный французский маникюр. Сияющие элементы также дополнят природные оттенки: коричневые, зеленые, оранжевые, бордовые.

Блестящий декор отлично сочетается с матовым лаком. Геометрические элементы станут прекрасным дополнением к перевернутому французскому маникюру.

Классическая форма

Зимой будут в моде классические и естественные формы ногтей, такие как овальная и миндалевидная. Коротким ногтевым пластинам лучше всего придать очертания квадрата. Неестественно длинные кончики и наращенные ногти уходят в прошлое.

Заключение

Модные тенденции будущей зимы предлагает нам множество идей маникюра. Все они отличаются красотой и оригинальностью. У вас будет хорошая возможность выбрать вариант на свой вкус.