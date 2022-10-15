 

Ну вот и все: Попавшего под мобилизацию сына Орбакайте забрали из дома

15.10.2022, 2:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последнее время вокруг семьи знаменитый блондинки ходит много слухов: долгое время народ волновал вопрос, где сейчас находится певица, а также ее сын 24-летний Дени Байсаров, который, по словам депутата Романа Худякова, теоретически может быть призван, так как попадает под частичную мобилизацию. В то же время наследники Кристины Орбакайте буквально испарились: и первый, и второй перестали вести соцсети.

На фоне нескончаемых разговоров звездное семейство решило расставить все точки. Начал это делать сам Дени Байсаров. В своем микроблоге молодой человек опубликовал пару коротких роликов, продемонстрировав то, что на данный момент он находится в России. На одном видео – набор столичных локаций и подпись: “Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве”, – подписал кадры он.

Потом в дело вступила Кристина Орбакайте: звезда буквально забрала наследника из его дома в свою квартиру, чтобы сделать совместный снимок и, конечно, хорошо провести время. Собственно, на ее странице появилась фотография, на которой мать и сын сидят в обнимку.

Ну вот и все, теперь у россиян нет сомнений: и дочь Аллы Пугачевой, и ее 24-летний внук находятся в России. Что же касается Никиты Преснякова, то он продолжает хранить молчание, не публикуя никаких постов. Недавно появились слухи, мол, наследник Кристины Орбакайте оставил жену и уехал за границу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12.20 / Илья Авербух прокомментировал слухи о свадьбе с Лизой Арзамасовой

19.11.21 / Программа “Индустриальные кварталы” создаст 190 тысяч рабочих мест в Москве

10.05.22 / Мнение: День Победы в Херсоне

04.12.21 / Волгоградского депутата предложили лишить мандата за проваленный тест по истории ВОВ

09.01.22 / «Обратный уход»: процедура красоты, которая обеспечит сияющую и упругую кожу зимой, но в краткосрочной перспективе

14.03.22 / Центробанк одобрил торговлю гречневой крупой на рынке Мосбиржи

31.12.21 / Мнение: О царях природы

29.03.22 / Мнение: Коротко по Украине. 28.03.2022

14.07.22 / “Сибирский лофт”: иркутский гастробар с аутентичным меню и многофункциональной площадкой

20.06.22 / Мнение: Памятник Дзержинскому в Балашихе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика