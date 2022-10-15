Развратная Раппопорт спуталась с молоденьким экс-супругом Михалковой: Дама сердца

Актрису Ксению

Раппопорт поклонники стали подозревать в возобновлении отношений с бывшим мужем

— актером Юрием Колокольниковым. Пара рассталась более 10 лет назад, несмотря

на рождение общей дочери Софии.

Бывшие супруги

появились вместе на съемках сериала “Конец света”. По сюжету Князь тьмы

(Колокольников) и его невеста (Раппопорт) оказались в московском Чертаново, действительно

жутком месте. Посмотревшие первые серии сплетники уже заговорили о настоящей

химии между актерами.

Но другие

источники опровергают эти домыслы. Оказывается, в личной жизни Ксении Раппопорт

уже давно все стабильно. По слухам, актриса спуталась в романтических отношениях с молоденьким

экс-супругом Надежды Михалковой Резо Гигинешвили.

“Ксения

нынче — дама сердца режиссера”, — говорят источники. Резо младше Ксении на

восемь лет, но кого это останавливает в 2022 году. Тем более, что за плечами у Гигинешвили

уже три брака, которые явно подарили ему необходимый опыт.

Скорее всего, замеченная

на съемках “химия” с бывшем мужем — это лишь результат актерского

таланта Ксении Раппопорт. Ранее развратная барышня в исполнении Ксении Раппопорт

вызвала настоящее негодование у поклонников — они не могли поверить, что

актриса может так перевоплотиться.