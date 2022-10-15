 

Развратная Раппопорт спуталась с молоденьким экс-супругом Михалковой: Дама сердца

15.10.2022, 2:00, Разное
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Актрису Ксению
Раппопорт поклонники стали подозревать в возобновлении отношений с бывшим мужем
— актером Юрием Колокольниковым. Пара рассталась более 10 лет назад, несмотря
на рождение общей дочери Софии.

Бывшие супруги
появились вместе на съемках сериала “Конец света”. По сюжету Князь тьмы
(Колокольников) и его невеста (Раппопорт) оказались в московском Чертаново, действительно
жутком месте. Посмотревшие первые серии сплетники уже заговорили о настоящей
химии между актерами.

Но другие
источники опровергают эти домыслы. Оказывается, в личной жизни Ксении Раппопорт
уже давно все стабильно. По слухам, актриса спуталась в романтических отношениях с молоденьким
экс-супругом Надежды Михалковой Резо Гигинешвили.

“Ксения
нынче — дама сердца режиссера”, — говорят источники. Резо младше Ксении на
восемь лет, но кого это останавливает в 2022 году. Тем более, что за плечами у Гигинешвили
уже три брака, которые явно подарили ему необходимый опыт.

Скорее всего, замеченная
на съемках “химия” с бывшем мужем — это лишь результат актерского
таланта Ксении Раппопорт. Ранее развратная барышня в исполнении Ксении Раппопорт
вызвала настоящее негодование у поклонников — они не могли поверить, что
актриса может так перевоплотиться.


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