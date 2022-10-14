Скандалы: Еще не вечер

Как в условиях кризиса и санкций прирастают капиталы владельцев сотовых вышек и пароходов

По прогнозам специалистов, в нынешнем году ВВП России может потерять около 4%. Значит, могут уменьшиться и доходы некоторой части населения страны. В сентябре нынешнего года олигархи РФ потеряли значительную сумму, их убытки оцениваются в $40,7 млрд. Однако эта печаль коснулась не всех, были и исключения их этого правила. Скорее всего, так будет и впредь.

Падение

Общие активы самых состоятельных граждан РФ на 3 октября оцениваются в $300 млрд. Но Bloomberg утверждает: состояние 27 российских миллиардеров с начала года уменьшилось на $94 млрд. В «топе» миллиардеров, оказавшихся в «минусе» — Алексей Мордашов, Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, Владимир Лисин – они потеряли по $8-9 миллиардов.

Но были и такие, кто и в это тревожное время сумел прирастить капиталы. Увеличилось состояние Андрея Гурьева, который является основателем и крупнейшим акционером «Фосагро», самой богатой женщины РФ, основательницы интернет-маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук. На $172 млн, до $5,59 млрд, «подрос» Андрей Скоч – партнер Алишера Усманова в инвесткомпании USM и владелец доли в холдинге аэропорт «Внуково».

Западные страны арестовали уже полтора десятка яхт супер-класса, принадлежащих богатым российским гражданам, попавшим под ограничительные санкции. У Андрея Скоча, несомненно, есть собственные транспортные средства такого класса. Но громких историй вокруг них не случилось.

Вместо сердца – пламенный мотор

Поисками сокровищ семьи Скоча в США занимались помощники прокуроров в Южном округе Нью-Йорка. Отчет подготовил специальный агент Министерства торговли США, Бюро промышленности и безопасности. Нашли: самолет Airbus A319-100, который был сдан в эксплуатацию в марте 2013 года. Сейчас он находится в Казахстане. Андрею Скочу, как утверждается, также принадлежат яхта Madame Gu и вертолет Eurocopter Dauphin.

Madame Gu – плавучий дворец длиною 99 метров – самая большая яхта из всех когда-либо построенных в Нидерландах, ее стоимость оценивают в $135 млн. Яхта способная развивать скорость до 24 узлов, может принять 12 гостей и 36 членов экипажа, «прописана» в Монако. Впрочем, расследователи оговариваются: яхтой и вертолетом Скоч владеет через «романтического партнера». Имя дамы сердца и владелицы мощных моторов не раскрываются. По данным Forbes, матерью четверых детей Скоча является Елена Лихач.

2 июня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три объекта «заблокированной собственностью». Но информация об их фактическом местонахождении не уточняется. Скочу вроде бы принадлежит и вилла в курортном комплексе Four Seasons на Сейшельских островах – но тоже не напрямую, а через некий инвестиционный фонд.

Политика

Андрей Скоч – депутат Госдумы от «Единой России». Избран (уже в шестой раз) от избирательного округа № 76 (Старооскольский в Белгородской области), член комитета Госдумы по контролю. На официальном сайте Госдумы сообщается, что депутат выступил соавтором более 160 законопроектов. В России Андрей Скоч известен масштабами своей благотворительности. Его фонд «Поколение» ведет благотворительную деятельность почти тридцать лет. Программы фонда направлены на поддержку образования, медицины, ветеранов, восстановление воинских захоронений и памятников в России и за ее пределами.

Когда Андрей Скоч стал депутатом, управление бизнесом он передал родным. Теперь активами семьи владеют его отец, Владимир Скоч (1933 года рождения), и дочь Варвара: их доля в USM – 30%, в предприятиях аэропорта «Внуково» – 61,5%. В декларации, поданной депутатом в Госдуму, указано, что в 2021 году общая сумма его доходов составила 608 336 901 руб. Он владеет одним автомобилем Mersedes и множеством объектов недвижимости. Жены, судя по декларации, у него нет, но упоминаются трое детей, пользующихся одинаковыми по площади квартирами. Как же продолжает зарабатывать удачливый Андрей Скоч, когда его соседи по списку богачей только теряют?

Нелетная погода

В 2019 году у аэропорта «Внуково» была прибыль 779 млн руб. Потом вся мировая авиаотрасль столкнулась с кризисом: из-за пандемии Covid-19 «Внуково» завершило 2020 год с чистым убытком в 308 млн руб. В прошлом году дела вроде бы поправились, выручка аэропорта выросла на 33%, до 8,9 млрд руб. Тем не менее, в 2021 году, как следует из отчета, «Внуково» не объявляло и не выплачивало дивиденды акционерам. В 2022 году положение авиационной отрасли в РФ не улучшилось из-за санкций. В первом квартале 2022 года убыток по операционной деятельности всех авиакомпаний в РФ полугодии составил 61,1 млрд руб. Это наихудший результат отрасли за последние восемь лет. С 24 февраля закрыты аэропорты юга и центральной части России, каждый месяц Росавиация продлевает им режим ограничения полетов. «Внуково» по итогам года ожидает падения пассажиропотока на 22-28%, сообщало его руководство. То есть свежие капиталы семьи вырастут не на взлетной полосе аэродрома.

Остается USM

В начале 1990-х Андрей Скоч, начинавший бизнес-карьеру с небольшой пекарни, познакомился с Алишером Усмановым, когда пытался достать партию нефти для переработки на Московском НПЗ. Та сделка не состоялась, но отношения завязались, и впоследствии бизнесмены стали партнерами. Сегодня USM – диверсифицированный российский холдинг с уставным капиталом 3,746 млрд руб, управляющий активами в сфере горной добычи, металлургии, телекоммуникаций и технологий. Группа основана в 2012 году, среди основных составляющих холдинга USM – холдинговая компания «Металлоинвест», ее прибыль в 2021 году составила 693,2 млрд руб. По информации с сайта компании, за 9 месяцев прошлого года акционерам были выплачены дивиденды на сумму 88,6 млрд руб.

Между тем Forbes оценил прошлогодние доходы Усманова (дивиденды, полученные от «Металлоинвеста») в $1,43 млрд. Алишеру Усманову принадлежит 49% холдинга. Если исходить из этой цифры, то дивиденды Скотча-отца с его 30% могут достигать и $800 млн. Правда, в нынешнем году прибыль «Металлоинвеста» значительно упала, а по мнению зампреда правительства РФ Дениса Мантурова, «Металлоинвест» (его Михайловский ГОК) остался почти без рынков сбыта.

Эти же бизнесмены являются и совладельцами сотового оператора «Мегафон», доли те же: Алишер Усманов – 49%, Владимир Скоч – 30%. Дивиденды по итогам 2021 года компания не выплачивала, хотя ее выручка выросла на 6,6%, до 354,19 млрд руб. А, значит, у российских олигархов еще есть резервы. И в будущем году кто-то из них обязательно приумножит свои богатства и впишет свои фамилии в (возможно обновленные) очередные рейтинги миллиардеров.

Валерия Тихонович

Оригинал материала: “Наша Версия”