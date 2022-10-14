 

Пригожин призвал посадить всех чиновников, наживающихся на мобилизованных гражданах

14.10.2022, 23:15, Разное
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Пригожин отметил, что прибегающие к воровству чиновники должны быть наказаны по закону.

“Если действительно есть люди, которые разворовывают бюджетные средства и наживаются на мобилизованных, особенно, если это чиновники, то их надо немедленно сажать в тюрьму. Поэтому при наличии доказательств, в срочном порядке обращайтесь в соответствующие инстанции. Вор должен сидеть в тюрьме, даже если это Беглов и его окружение”, — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании “Конкорд”.


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