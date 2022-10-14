Пригожин призвал посадить всех чиновников, наживающихся на мобилизованных гражданах

Пригожин отметил, что прибегающие к воровству чиновники должны быть наказаны по закону.

“Если действительно есть люди, которые разворовывают бюджетные средства и наживаются на мобилизованных, особенно, если это чиновники, то их надо немедленно сажать в тюрьму. Поэтому при наличии доказательств, в срочном порядке обращайтесь в соответствующие инстанции. Вор должен сидеть в тюрьме, даже если это Беглов и его окружение”, — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании “Конкорд”.