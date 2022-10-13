Мнение: ЕС и НАТО сняли маски, немцы про разорение России, Китай про захватнические планы США

1. Генсек НАТО Столтенберг на днях заявил, что «возможная победа России в конфликте на Украине станет поражением для Североатлантического альянса» (ссылка). Тем самым он очередной раз подтвердил, что НАТО ведёт войну против России. Перестал стесняться и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, также сделавший два весьма откровенных заявления (ссылка):



Боррель: “Да, НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией” (ссылка).

Боррель: “Следует признать что благополучие Европы держалось на дешевых энергоносителях из России” (ссылка).

Тем самым Жозеп Боррель признал, что это НАТО спровоцировало конфликт. С точки зрения политика, нарушенные обещания перед русскими дикарями – «это история», сущие мелочи. Русские виноваты уже тем, что НАТО хочет кушать, этого вполне достаточно.

Ну а признание того, что российские энергоносители – основа благополучия Европы, равносильно признанию, что нынешние власти Евросоюза – пособники США, которые взяли и уничтожили это самое европейское благополучие, разорвав экономические связи с Россией.

Пожалуй, еврокомиссары и европейские чиновники НАТО могли бы оправдаться в глазах своих избирателей, если бы им удалось одержать победу над Россией, добиться распада нашей страны и разграбить наши ресурсы. Но здесь они потерпели очевидный провал: наша экономика оказалась крепка, а политическую ситуацию раскачать не удалось.

2. Не все в Европе поддерживают самоубийственную линию властей. Некоторые политики (не очень влиятельные) открыто говорят об ущербе, нанесённом Европе, и о цинизме Запада (ссылка):



Запад преследует цель разорить Россию, однако это вряд ли реализуемо. Об этом заявило издание Junge Welt со ссылкой на слова депутата бундестага Севим Дагделен.

Дагделен считает, что НАТО пытается сделать все для того, чтобы не допустить перемирия между Россией и Украиной.

«Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днем ​​и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично», — сказала немецкий депутат.

По ее мнению, в первую очередь от экономической войны с Россией страдают сами жители Европы. В качестве примера депутат привела проблемы немецких производств, которые теперь не могут получать дешевые и надежные поставки топлива из России, как это было раньше. Также Дагделен указала на резкий рост энергоносителей.

Депутат заявила, что Путин не стал изгоем на международной арене, несмотря на все усилия США и ЕС.

3. Китай недавно официально призвал США прекратить грабить Сирию и воровать сирийскую нефть (ссылка):

Власти Китая призвали США прекратить разграблять национальные ресурсы Сирии и компенсировать потери сирийского народа, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Военные США не в первый раз воруют нефть в Сирии, и это становится все более безудержным. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии в своем заявлении указало, что среднесуточная добыча нефти в первой половине 2022 года составляла около 80,3 тысячи баррелей, из которых 82%, или около 66 тысяч баррелей в сутки, подверглись хищению со стороны американских военных и поддерживаемых ими вооруженных сил», — пояснил китайский дипломат.

Вэньбинь подчеркнул, что, в то время как американские военные воруют сирийскую нефть, жители страны вынуждены часами стоять в очередях на заправках. По его мнению, Сирия наравне с Афганистаном и Ираком «является жертвой так называемого порядка США, основанного на правилах».

Также китайцы обвинили США в захватнической внешней политике (ссылка):

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на своей странице в Twitter напомнил о плане США по захвату семи стран мира за пять лет.

Он опубликовал отрывок из речи генерала армии Сухопутных войск Соединенных Штатов в отставке Уэсли Кларка в 2007 году, в которой тот говорил о военных планах Пентагона двадцатилетней давности.

На видеозаписи военачальник рассказал о том, что в 2001 году представитель Генштаба раскрыл тайную стратегию американского оборонного ведомства.

Предполагалось атаковать и уничтожить правительства в семи государствах в течение пяти лет. Речь шла о Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане, Иране и Ираке. При этом, по словам Кларка, Пентагон до конца не понимал, что станет предпосылкой к военным действиям.

«Когда у тебя есть только молоток, все выглядит как гвоздь», — написал Лицзянь, цитируя генерала.

Несложно заметить, что Китай и США — принципиальные враги. Сейчас США активно натравливают подконтрольный им Тайвань на Китай. Если политика США не изменится, пожалуй, военная операция на Тайване неизбежна.