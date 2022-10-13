Универсальный компонент: активированный уголь – находка для кожи (простой рецепт маски для лица)

Древесный уголь — универсальный компонент, который используется в разных сферах жизни. Это не только топливо для мангала и удобрение для растений, но и отличное средство для поддержания здоровья зубов в составе паст и желудочно-кишечного тракта — хорошо известный всем активированный уголь, который продается во всех аптеках. Подходит он и для улучшения состояния кожи лица, ее очищения и омоложения.

Целебные свойства древесного угля

Активированный уголь помогает справиться с такими проблемами:

Прыщи. Они возникают из-за бактерий, излишка вырабатываемого кожей жира и мертвых клеток, которые скапливаются внутри пор, вызывая отек, покраснение, раздражение и в некоторых случаях рубцевание. Активированный уголь обладает высокой проницаемостью и антибактериальными свойствами, которые помогают очистить поры. Токсины. Несколько исследований показали, что маски с активированным углем помогут удалить загрязнения из глубоких слоев кожи благодаря способности угля притягивать токсины и бактерии. Укусы насекомых. Маски с активированным углем нейтрализуют токсины, которые кожа могла получить от яда насекомых. Расширенные поры. Уголь помогает очищать их от загрязнений благодаря жиропоглощающим свойствам. При регулярном применение поры сужаются. Кожные заболевания. Древесный уголь обладает противогрибковым и антибактериальным свойствами, поэтому помогает заживлять поврежденную кожу и успокаивает ее при различных заболевания, таких как экзема.

Активированный уголь также работает как мягкое отшелушивающее средство. Он удаляет омертвевшие клетки кожи, благодаря чему она выглядит здоровее. Однако это отшелушивающее средство не подходит для чувствительного типа, поэтому важно проконсультироваться с дерматологом перед использованием.

Рецепт маски для лица из угля

Для ее приготовления понадобится:

по 1 чайной ложке бентонитовой глины и порошка активированного угля; 2 чайные ложки воды; ½ чайной ложки меда; по 1 капле эфирных масел чайного дерева и лаванды.

Бентонитовая глина, как и уголь, – отличный абсорбент, который немного сушит кожу, поэтому в составе присутствует мед. Он также обладает антибактериальными свойствами, смягчает, питает и успокаивает. Эфирное масло чайного дерева — идеальное противомикробное средство, а лаванды — для общего оздоровления. Эфирные масла добавлять необязательно.

Приготовьте маску:

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Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица В небольшую стеклянную миску налейте воду и добавьте эфирные масла. Всыпьте бентонитовую глину. Оставьте секунд на 10, чтобы она впиталась — это облегчит смешивание. Добавьте мед. Используйте небольшую резиновую лопатку, чтобы размять и смешать все вместе. Глина останется комковатой, поэтому тщательно перемешивайте в течение нескольких минут. Получится достаточно смеси для двух масок.

Маска готова. Обильно нанесите смесь на лицо и дайте ей высохнуть, это займет около 10 минут. Смойте теплой водой.

Примечание: эта маска предназначена для одноразового использования и плохо хранится, так как не содержит консервантов.

Советы

Древесный уголь может оставить пятна на светлых тканях и, возможно, на раковине. Следите за тем, чтобы он не попал на одежду, и сразу же убирайте капли с раковины.

Маску трудно смыть, поэтому используйте мягкое мыло. Не рекомендуется наносить на сухую и/или чувствительную кожу. Если вы все же решили опробовать ее, после очищения нанесите тонким слоем растительное масло, например сладкого миндаля или семян тыквы, или любимый лосьон, который хорошо питает кожу.