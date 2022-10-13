 

“Мой человек”: в Сеть слили интимные фото Муцениеце с новым мужиком

13.10.2022, 14:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известная российская актриса, модель и телеведущая латвийского происхождения Агата Муцениеце после болезненного расставания с коллегой по цеху Павлом Прилучным начала выстраивать личную жизнь заново. Однако артистка театра и кино, несмотря на открытость в социальных сетях, не стала делиться новостями с поклонниками, они сами докопались до истины.

Пользователи Сети обнаружили в аккаунтах актрисы и певца Владимира Селиванова, известного под творческим псевдонимом VAVAN и сыгравшего в сериале “Реальные пацаны”, фотографии, сделанные в одной и той же местности. А позже неизвестные слили Интернет и совместные снимки артистов.

Фото носили довольно-таки интимный характер. На снимках Агата Муцениеце и Владимир Селиванов выглядели как влюбленная парочка: обнимались и целовались. Выяснилось, что актриса и певец, действительно, вместе провели отпуск Они отдыхали в Нальчике.

И пока Агата Муцениеце хранила молчание, не рассказывая публике о новым мужике, VAVAN успел поделиться с журналистами подробностями совместного отдыха. В интервью газете “Комсомольская правда” он отметил, что публике стоит ждать нового заявления. “Я искренне рад нашему знакомству, она — мой человек на все 100%”, – подчеркнул Владимир Селиванов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12.21 / Вместо уколов красоты: чтобы выглядеть моложе, просто сварите гвоздику в воде

26.01.22 / Парень проник в секретный подземный город, который создавали для защиты от СССР и показал, что там внутри

15.05.22 / Федеральные земли Германии впервые согласились ограничить скорость на автобанах — на время украинского кризиса

09.06.21 / Кристина Асмус намекнула, что у нее появился новый возлюбленный

27.06.20 / Марго Робби заменит Джонни Деппа в новом фильме о “Пиратах Карибского моря”

19.10.20 / Жительница США описала ощущения от удара молнии

23.12.21 / Ученые рассказали, с чем есть овсянку, чтобы снижать холестерин

07.08.22 / Пикси-боб для женщин старше 60 лет: особенности и разновидности трендовой стрижки на лето

31.08.21 / Регина Тодоренко с сыном, Наталья Османн, Надежда Сысоева и другие на презентации аромата Dior

20.09.20 / США создали ядерную баллистическую ракету на экологически чистом топливе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика