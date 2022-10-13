 

Тайная свадьба: Выскочившая замуж Голубкина сверкнула обручальным кольцом

13.10.2022, 14:00, Разное
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Брак прославленной актрисы с солистом группы “Секрет” Николаем Фоменко развалился еще в 2008-м году. Позже звезда встречалась с сыном Василия Ливанова: они сходились, расходились, думали пожениться, но не сложилось. Потом публика активно обсуждала то, что Мария Голубкина выскочила замуж, по ее словам, за летчика, однако эта история в итоге оказалась фейком.

Что же сейчас происходит в личной жизни наследницы Андрея Миронова, точно не знает никто. О своих романах она не распространяется, а на вопросы отвечает сдержанно и с загадкой: “У меня все хорошо, я счастлива”. Однако последнее появление актрисы на публике породило волну слухов о том, что она вновь связала себя узами брака.

Звезда театра и кино явилась на показ фильма “Корсаж” и сразу приковала к себе внимание. Гости мероприятия и журналисты заметили на ее руке интересное украшение – кольцо на безымянном пальце, очень похожее на обручальное, которым артистка сверкнула прошедшим вечером.

Неудивительно, что в Сети и прессе уже стали писать о том, что актриса, якобы, могла тайно выйти замуж. При этом сама она пока никак не прокомментировала эти разговоры. Стоит отметить, что внимательные фанаты Марии Голубкиной заметили кольцо еще летом, когда она публиковала фотографию в купальнике.


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