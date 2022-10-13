Белоруссия проголосовала и за, и против резолюции Генассамблеи ООН по референдумам

Постоянный представитель Республики Беларусь в ООН Валентин Рыбаков дважды проголосовал по резолюции Генассамблеи ООН о непризнании референдумов в частично признанных Донецкой и Луганской народных республиках.

Дипломат проголосовал как за, так и против принятия резолюции.

Рыбаков подтвердил, что это не ошибка, и объяснил шаг необходимостью учитывать как интересы «восточного союзника», так и стран Запада. При этом дипломат оказался уточнить, в каком порядке были поданы голоса, сославшись на государственную тайну.

Решение постпреда поддержал также МИД Белоруссии, сначала объявивший о незаконности референдумов, а затем решительно осудивший резолюцию ООН. Президент страны Александр Лукашенко пояснил, что никогда не признает территориальные приобретения России, но не станет «ссориться с друзьями».

– А я что, эти гроши себе в карман кладу, что ли? Вчера был на Гомельском заводе сельскохозяйственного инвентаря, говорил с рабочими. Спрашиваю – получили деньги с российского кредита? Говорят, получили. А гуманитарку от ЕС? Тоже получили! – похвастался глава государства. – Видите, я всё людям раздаю. А если я как-то буду голосовать не так, как попросили, то кто же мне их даст? Страдать будут простые люди. Так что мы и за, и против проголосуем, и воздержимся, и сами такую резолюцию напишем. Мы – народ торговый, как-нибудь договоримся.

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