Никаких “башен” на голове, но с максимумом аксессуаров: как сделать красивую новогоднюю прическу на скорую руку

До Нового года еще достаточно времени, и у вас есть возможность определиться с выбором прически. Рассмотрите несколько вариантов укладок, которые можно сделать самостоятельно и при этом легко и быстро. Одна из причесок наверняка вам понравится, и вы будете на празднике настоящей красавицей.

Низкий пучок

Характеристикой этой прически является красота, стильность и элегантность. Она выполняется достаточно просто. Расчешите волосы по направлению роста и соберите их в низкий хвост, закрепив резинкой. После его свяжите хвостик узлом и зафиксируйте кончики невидимками так, чтобы их не было видно. Украсьте пучок лентой или другими декоративными украшениями.

Прическа с двумя пучками

Это также очень стильная и привлекательная прическа, которая подойдет к любому празднику. Разделите волосы на две равные части вертикальным пробором. Возьмите правую часть в руки и начинайте ее сворачивать в жгут от челки и до конца длины (постепенно добавляя остальные пряди). Когда дойдете до конца, оберните волосы вокруг своей оси, чтобы получился пучок в виде баранки. Закрепите его шпильками, кончики можете также зафиксировать невидимками. Проделайте те же манипуляции с левой стороной.

С двумя пучками друг над другом

Очень привлекательная и оригинальная прическа, которая также выполняется быстро и легко. Разделите волосы одним горизонтальным пробором на две части. Соберите верхнюю часть в хвостик, сверните в жгут, затем вокруг своей оси и закрепите шпильками и невидимками. То же самое проделайте с нижней частью волос. Украсьте прическу декоративными заколками.

“Пузырьковые” и классические косички

Если хотите продемонстрировать красоту волос, оставьте их распущенными, а по бокам у лица сделайте две “пузырьковые” косички. Для этого необходимо отделить одну небольшую прядь и связать ее в хвостик, закрепив у корней волос резинкой. отступите чуть ниже и зафиксируйте хвостик еще одной резинкой, так продолжайте до конца длины, размещая резинки на одном расстоянии. Аналогичные манипуляции проделайте с прядью другой стороны.

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Если вам больше нравятся не “пузырьковые”, а классические косички, не сдерживайте желания их заплести также по обеим сторонам.

Боковые косички

Очень стильная прическа с косичками, которые сегодня в тренде и гарантированно останутся на пике популярности до Нового года. Отделите небольшую прядь с одной стороны, разделите ее на три части и сплетите в колосок, чтобы коса плотно прилегала к голове (добавляйте по одной пряди с каждой стороны до основной косы), затем продолжайте классическое плетение до окончания длины. Рядом отделите еще одну прядь и по такому же принципу сплетите еще одну косичку. Кос может быть произвольное количество, все зависит от вашего вкуса.

Хвост с бантом

Если вы хотите очень быстро сделать прическу, которая смотрится просто великолепно, соберите волосы в хвостик (низкий или средний), а затем украсьте его бантом.

Этот аксессуар сразу сделает обычную прическу нарядной.

С ободком

Очень удачное решение – украсить прическу ободком. Вы можете разделить волосы ровным вертикальным пробором посередине или сбоку.

Очень привлекательно и эффектно смотрится ободок на прическе с челкой (челка также остается в тренде на неопределенное время). Используйте разные аксессуары и декоративные заколки, они помогут вашей укладке стать максимально оригинальной (повторений не будет точно).