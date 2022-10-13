Гуччи, Ланвен, Валентино: дизайнеры в этом сезоне предлагают сирень и лаванду для элегантного возраста

Пожалуй, самым неожиданным трендом этого сезона стала одежда фиолетового цвета. Именитые дизайнеры (Гуччи, Ланвен, Валентино) предлагают рассмотреть вещи лавандового и сиреневого оттенков женщинам элегантного возраста, ведь именно с такими изделиями можно создать красивые и стильные образы.

Платья

Модный дом «Валентино» сделал упор на платья миди и макси длины. Очень элегантно выглядит изделие из шелка насыщенного оттенка лаванды. Оригинальная вставка в районе талии, вертикальный ряд пуговиц — такой дизайн платья, безусловно, позволяет создать современный образ.

Для лука в стиле кэжуал можно рассмотреть платье в цветочек. Такое изделие лучше сочетать с кедами или кроссовками.

Образы с брюками и кофтами

Не только платье может быть с принтом, но также и целый брючный костюм. Из обуви можно надеть не туфли на каблуках, а лоферы или челси на тракторной платформе. Брюки должны быть прямого кроя, не стесняющие движений. Такой комплект выглядит красиво и стильно.

Эффектным получается образ с брюками цвета сирени и со свитером с переходами из одного оттенка в другой (наподобие омбре). Можно также рассмотреть пуловер в технике тай-дай – в контексте данного образа такой принт будет уместен.

Для создания лука в офисно-деловом стиле можно рассмотреть рубашку на пуговицах с отложным воротником бледно-фиолетового цвета. Такое изделие можно сочетать с брюками другого оттенка. Например, серого. Акцентной вещью в образе может стать яркая сумочка.

Еще один вариант лука для работы и офиса — это юбка с абстрактным принтом плюс однотонный вязаный свитер. Из обуви подойдут элегантные туфли на каблуках.

Интересный монохромный лук можно создать, скомбинировав в одном наряде изделия разных оттенков фиолетового.

Темно-сиреневые, расклешенные от колена брюки, фиолетово-розовый свитер плюс кардиган более бледного оттенка — и получается весьма стильный и современный образ.