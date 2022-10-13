Алена Водонаева пошутила над Джиганом в костюме Бэтмена

Телеведущая Алена Водонаева присоединилась к комментариям по поводу нового образа Джигана. Телеведущая пошутила над костюмом Бэтмена, в который облачился рэпер.

Алена Водонаева активно пользуется разнообразными социальными сетями, делясь своими творческими планами и комментируя те или иные события. В этот раз ее внимание привлек Джиган, который сфотографировался в образе героя комиксов и кинофильмов Бэтмена. При этом в таком облачении он выглядел достаточно объемно, будто костюм был по размеру больше.

На своем канале VODA в мессенджере Telegram-канале Водонаева заявила, что теперь Москва получила надежную защиту в лице супергероя. Она призвала жителей столицы не переживать о чем-либо и спать спокойно, ведь им на помощь всегда может прийти Джиган. Ранее по поводу имиджа Джигана уже высказалась с юмором Ксения Собчак. Сам рэпер пока никак не отреагировал на иронию коллег.

Стоит отметить, что Алена Водонаева уже не первый раз выражает иронию относительно российских селебрити. Так, ее критике подверглись имена детей Нюши, назвавшей дочь Серафима-Симба, и Монеточки, предположив, что рожденная нею девочка получит имя «Копеечка». Нюша тогда ответила, что ее супруг очень любит мультфильм «Король-Лев», именно поэтому пара решила дать ребенку такое экзотическое имя.