Забивший друга табуреткой житель Владимирской области получил срок

В мае этого года 26-летний мужчина с 42-летним знакомым и его экс-возлюбленной распивал спиртные напитки. Вечеринка проходила в одном из общежитий Собинки Владимирской области. В какой-то момент, как сообщает “Царьград”, между приятелями вспыхнула ссора. Предметом скандала стали высказывания старшего в адрес бывшей подруги и общего ребенка.

Парень возмутился настолько, что схватил табуретку и избил ею оппонента. Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, в результате случившегося мужчина скончался в больнице.

Нападавшего признали виновным в убийстве. Ему дали девять лет колонии строго режима. Об этом пишет ОСН.