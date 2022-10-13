 

Забивший друга табуреткой житель Владимирской области получил срок

13.10.2022, 12:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В мае этого года 26-летний мужчина с 42-летним знакомым и его экс-возлюбленной распивал спиртные напитки. Вечеринка проходила в одном из общежитий Собинки Владимирской области. В какой-то момент, как сообщает “Царьград”, между приятелями вспыхнула ссора. Предметом скандала стали высказывания старшего в адрес бывшей подруги и общего ребенка.

Парень возмутился настолько, что схватил табуретку и избил ею оппонента. Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, в результате случившегося мужчина скончался в больнице.

Нападавшего признали виновным в убийстве. Ему дали девять лет колонии строго режима. Об этом пишет ОСН.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.21 / Джоггеры, трапециевидные и с высокой талией: фасоны брюк, которые особенно выигрышно смотрятся на крупных женщинах

31.07.22 / Мнение: Американские провокации на Тайване

15.06.22 / Топ-менеджеры АВТОВАЗ выписали себе многомиллионные премии за значительное снижение случаев брака

13.03.22 / Пекин: поставки тайваньских чипов в Россию возобновятся не позже мая

31.03.22 / Официально: Брюс Уиллис завершает карьеру из-за проблем с речью

29.04.21 / 10 “свадебных” образов Кейт Миддлтон за последние 10 лет

05.09.21 / Россияне, выигравшие суды в ЕСПЧ, автоматически будут признаны иностранными агентами

07.07.20 / Модернизированные сирийские МиГ-29 не смогут остановить авиаудары Израиля по Сирии

05.06.21 / Мамы, не желающие сепарации: какие последствия ждут их детей во взрослой жизни

26.06.22 / Молодые дизайнеры представили свои первые капсульные коллекции на неделе моды в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика