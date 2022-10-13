 

Следы древнейшего аполитичного племени найдены на юге Северной Осетии

13.10.2022, 11:33, Разное
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Археологи университета Кавказа откопали очередные остатки древнего поселения на юге Северной Осетии вблизи границы с Грузией.

Исследователи сделали вывод, что это некое племя предков хазаров, не участвовавшее в политической жизни окружающего региона.

Поселенцы не принадлежат ни к одному из известных союзов поселений того времени. Они не имели своего уникального флага, а среди найденных клинописей нет никаких свидетельств об их подчинении религиозным и политическим центрам. По словам археологов, это общество нейтрально относилось к вождям и в целом не строило далеко идущих планов. Глава исследовательской группы Амиран Давидов предположил, что речь идёт о кочевниках.

– Куда бы эти степные люди не направлялись, в конце концов их лагерь смело каменной лавиной с горы. Жаль, конечно, но зато мы увидели их быт и клинописи, – констатировал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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