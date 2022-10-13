Dagens Nyheter – Валерия Гергиева исключили из Шведской королевской музыкальной академии

Валерия Гергиева исключили из Шведской королевской музыкальной академии за «нежелание выступить против России», пишет Dagens Nyheter. Решение было принято на собрании членов академии в понедельник. Как сообщается, дирижёру была предоставлена возможность прокомментировать произошедшее, однако он предпочёл по этому поводу не высказываться.



AP

Российского дирижёра Валерия Гергиева исключили из Шведской королевской музыкальной академии за то, что он не выступил против спецоперации РФ на Украине. Решение было принято на собрании членов академии в понедельник.

«Он был исключён на основании его нежелания выступить против вторжения РФ на Украину. Академия потребовала от него занять такую позицию, принимая во внимание его хорошо задокументированные близкие отношения с президентом Владимиром Путиным», — говорится в пресс-релизе организации, пишет Dagens Nyheter.

Академия далее указывает, что она «очень серьёзно» смотрит на то, что Гергиев не осудил действия РФ в украинском конфликте с учётом его «всемирной известности, влияния и статуса». По сообщению музыкальной академии, дирижёру была предоставлена ​​возможность прокомментировать голосование о его исключении, однако он предпочёл по этому поводу не высказываться, отмечает издание.

«Академия не должна ассоциироваться с человеком, который так безоговорочно поддерживает режим, угрожающий ядерной войной. Мы не намерены избирать ту же стратегию, что и Валерий Гергиев, а именно молчание», — заявил в пресс-релизе бессменный секретарь академии Фредрик Веттерквист, пишет Dagens Nyheter.

Гергиев был иностранным членом Шведской королевской музыкальной академии с 2011 года. Иностранные члены организации не имеют права голоса. В марте Валерий Гергиев был уволен из Мюнхенского филармонического оркестра за то, что не выступил против спецоперации РФ на Украине, резюмирует Dagens Nyheter.