Newsweek – Байден пообещал Украине комплексы ПВО — но их поставка займёт годы

Джо Байден продолжает заверять Киев в том, что США будут оказывать ему военную помощь, однако ни он сам, ни чиновники его администрации не приводят почти никаких конкретных данных о том, какую технику получат украинские войска, пишет Newsweek. Украина нуждается в более совершенных комплексах ПВО — однако получить их она сможет далеко не сразу, так как их просто нет в наличии.



AP

Президент США Джо Байден после российских ракетных ударов по Украине пообещал Киеву и дальше оказывать ему поддержку, «необходимую для самообороны» — однако, как будет выглядеть эта поддержка в военном плане, пока так и не ясно, пишет Newsweek.

Как отмечает обозреватель издания, в минувший понедельник американский лидер сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что в рамках мер помощи Киеву будут предоставлены комплексы ПВО — впрочем, обойдясь при этом без конкретики. США уже передали Украине РСЗО HIMARS и ПЗРК Stinger, а также планируют отправить Киеву передвижные ЗРК NASAMS, напоминает журналист.

По мнению научного сотрудника американской Ассоциации по контролю за вооружениями Габриэлы Ивелис Розы Хернандес, курс, которого до сих пор придерживался Вашингтон, заключается в том, чтобы обеспечивать Украину теми типами вооружений, которые «необходимы в актуальной боевой обстановке». «Украина давно просит передать ей комплексы ПВО для защиты от российских ракетных ударов, — сказала эксперт в интервью Newsweek. — В теории Киеву для перехвата ракет пригодились бы гораздо более продвинутые комплексы — такие, например, как Patriot или «Железный купол». Кроме того, страны НАТО могли бы также постараться обеспечить Киеву дополнительные комплексы C-300, как они и поступили в начальной фазе конфликта — ведь украинцы уже знают, как их применять и обслуживать».

По данным Newsweek, высокопоставленный чиновник президентской администрации США недавно сообщил СМИ, что Вашингтон продолжит поставлять Украине комплексы ПВО как малого, так и большого радиуса действия — но опять-таки не стал приводить никаких конкретных данных. Между тем Байден ещё в августе объявил о том, что Киев в рамках очередного пакета помощи получит восемь комплексов NASAMS, но их пока ещё не отправили: к ноябрю будут доставлены лишь два из них, пишет журнал.

По словам Хернандес, на то, какие конкретно комплексы США отправляет на Украину, влияет целый ряд факторов. Как отметила эксперт, передача Киеву NASAMS производится в рамках «новой фазы» американской программы помощи Украине, которая предусматривает поставки «комплексов помельче, которые проще обслуживать».

Как подчеркнул в беседе с журналистом Newsweek политолог американского Института Катона Джордан Коэн, чтобы передать Украине комплексы NASAMS и другое вооружение, которое, по слухам, может быть поставлено Киеву, всё это сначала надо заказать и сконструировать. «В рамках процесса закупки вооружений для большей части заказов до этапа поставки проходит несколько лет — порой пять и больше, — разъяснил эксперт. — До этого Украине так быстро поставляли технику лишь потому, что большую её часть брали из существующих запасов. Два комплекса NASAMS, которые должны будут доставить, — это всё-таки лишь два комплекса из восьми. А чтобы разработать, закупить и доставить остальные шесть, понадобится не один год».

По информации Newsweek, комплексы NASAMS на данный момент стоят на вооружении в 12 странах, включая США, Норвегию, Финляндию, Испанию, Нидерланды, Оман, Индонезию, Австралию, Катар и Венгрию, а также ещё одну страну, название которой не разглашается.

По мнению старшего политического директора американского Центра по контролю за вооружениями и нераспространению Джона Ирата, на Украине в данный момент одновременно развиваются «две ситуации». Как объяснил эксперт в интервью Newsweek, с одной стороны, идут боевые действия, в которых комплексы HIMARS показали свою большую эффективность, — но вместе с тем РФ начала атаковать украинскую инфраструктуру и, судя по всему, «играет вдолгую», сосредотачиваясь на более масштабных аспектах.

«Они хотят показать, что по мере прибытия резервистов будет возникать больше возможностей для продвижения и что, если Украина будет дальше захватывать территории, её будут ждать более серьёзные последствия — ведь звучат новые ядерные угрозы, объявляется присоединение… Следующим шагом должно стать обеспечение Украины средствами для того, чтобы отчасти нейтрализовать нынешние угрозы со стороны России», — заявил Ират.

По мнению Джордана Коэна, решая, что можно и нужно поставлять Украине, США и НАТО «зашли в тупик». Как полагает эксперт, эффективно противодействовать российским ударам Украина сможет в том случае, если ей передадут системы противоракетной обороны для защиты тех территорий, которые ей удалось захватить, — однако на это потребуется много времени. «Старая пословица о том, что удержать землю сложнее, чем её захватить, сейчас как никогда близка к истине — особенно в связи с зависимостью Украины от военной помощи с Запада», — отметил политолог.

В свою очередь, Джон Ират считает, что в дальнейшем будут сохранять актуальность и более сложные вопросы — в частности, не решат ли украинцы на каком-то этапе, что захватили достаточно территории, чтобы переходить к переговорам о прекращении огня. По мысли эксперта, нельзя исключать и сценарий, что РФ удержится на нынешних позициях, продолжит наращивать силы, а весной перейдёт в наступление. «До сих пор украинцы действовали очень решительно. Предполагаю, что они захотят продолжать в том же духе столько, сколько возможно. Но нельзя забывать, что мы в данном случае ведём речь о человеческих жизнях. Чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше будет погибать людей», — заявил он в беседе с журналистом Newsweek.