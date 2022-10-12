 

Le Monde – Лондон считает нынешнее развитие китайских технологий поворотной точкой

12.10.2022, 19:30, Разное
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По мнению директора Главного управления правительственной связи Великобритании Джереми Флеминга, его агентство способно и должно отслеживать моменты, в которых меняется история, и сейчас как раз такое время. Как пишет Le Monde, он считает, что развитие технологий в Китае представляет огромную угрозу для остального мира.


AP

«Огромная угроза для всех нас», — так директор Главного управления правительственной связи, британского агентства по разведке, кибербезопасности и безопасности Джереми Флеминг отзывается о технических достижениях Китая. Во вторник он будет выступать перед международными специалистами по безопасности, отмечает Le Monde.

Как ожидают эксперты, он выскажется на тему того, что китайские власти пытаются извлечь максимальную выгоду из своих технологий, в частности спутниковых систем и виртуальной валюты. Как следует из заранее опубликованного коммюнике, он призовёт Великобританию и её союзников дать срочный ответ на эти угрозы.

«Наша привилегия и наша обязанность в Главном управлении правительственной связи замечать поворотные моменты, когда меняется история, но люди этого не осознают. И похоже, что это один из таких моментов. Наше преимущество в нашей будущей стратегии по технологиям будет основано на том, что мы как сообщество решим сделать сейчас. Я верю в то, что вместе мы можем повернуть этот момент нам на пользу», — такие слова ожидают от Флеминга.

Китай сейчас хочет запустить свою цифровую валюту — цифровой юань. Это вызывает обеспокоенность у специалистов, которые считают, что авторитарные режимы могут использовать эту технологию в целях слежки и контроля. Кроме того, она позволит Китаю частично уйти от международных санкций.

Помимо всего прочего, Китай в 2020 году завершил создание своей навигационной спутниковой системы Beidou. Многие эксперты считают, что Пекин сейчас работает над противоспутниковой системой, чтобы в случае конфликтов помешать другим странам выходить в космос. А также эксперты высказывают опасения, что такую систему можно использовать для слежки за людьми, пишет Le Monde.


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