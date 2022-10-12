Мнение: Твари

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Невероятное скотство, которое вполне открыто и без каких-либо экивоков обсуждают на центральных каналах ТВ… Да что “обсуждают”, когда именно это конкретно делают! В принципе, всё это смотрится как страшный сон, и я порой ловлю себя на мысли, что даже рад, что моя мама этого всего не видит. В какие все-таки бездны провалилась страна, как быстро с нее всё слезло, облупилось, весь налет будто бы “культурности”, дружелюбия, миролюбия, каких-то приличий.

Только сейчас становится ясно, что Россия великих писателей и композиторов – Пушкина, Чайковского, Тургенева, Толстого, Достоевского; великих ученых – Павлова, Менделеева, Сеченова – она действительно к нам никакого отношения не имеет, она умерла после 1917 года. То, что сейчас – вся эта РФ – это мерзость и дрянь.

А может, и не было никакой России – той, которую мы себе намечтали посреди окружающего скотства. Может – и скорее всего – это было здесь ВСЕГДА. А пушкины с тургеневыми – это как раз отклонения от нормы, девиации, плесень и тлен на здоровом, крепком и бесконечно уродливом теле орка.