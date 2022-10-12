Tube-seat — интересный принт, который вошел в моду. Учимся сочетать яркие элементы

Если вам не душе однотонная одежда, тогда обратите свое внимание на новый тренд Tube-seat. Это одежда с интересным принтом, который создает эффект оптической иллюзии. Образы с такими вещами получаются весьма колоритными и самобытными.

Сочетания принтов

В одном луке при желании можно скомбинировать две вещи с принтами Tube-seat разной цветовой гаммы. Главное, чтобы концепция рисунка более-менее совпадала. Например, если на кофте квадратики, то и на брюках пусть будет такой же геометрический узор (пример на главном фото).

Вы также можете взять за основу одну вещь с Tube-seat и скомбинировать ее с принтованными аксессуарами. Например, цветастые брюки могут сочетаться с обувью с рисунком.

Интересной является комбинация двух геометрических принтов: Tube-seat и горизонтальной полоски.

Один принт

Если вы боитесь сочетать разные элементы из страха создать слишком пестрый и безвкусный лук, тогда выбирайте безопасный вариант. Он заключается в том, чтобы использовать только одно изделие с Tube-seat. Например, платье.

Черно-белым будет изделие либо разноцветным — на ваше усмотрение. И так, и так выглядит стильно. Дополните образы аксессуарами нейтральных цветов.

Вы также можете рассмотреть образ, состоящий из комбинезона или брючного костюма Tube-seat.

Учтите, что такая одежда поможет скрыть излишнюю худобу. А вот при наличии лишних килограммов следует соблюдать осторожность, ведь столь яркие вещи полнят.

Новый тренд и однотонная одежда

Еще один безопасный вариант для того, чтобы создать стильный, а не безвкусный лук — скомбинировать однотонные изделия с Tube-seat. Например, вы надеваете черные классические брюки и кофту с геометрическим принтом, либо наоборот.

Вещи с Tube-seat помогут вам скрыть недостатки фигуры. Например, если у вас худые ноги, а верх более объемный, тогда надевайте брюки с ярким принтом и темную кофту нейтрального оттенка, без рисунка (например, черную, темно-синюю и т. д.).