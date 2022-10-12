Мнение: О полностью разрушенной Европе всего за полгода

Недаром говорят, что посеявший ветер — пожнёт бурю. Хотя кому-то, быть может, удобнее считать это проявлением законов бумеранга или, скажем, кармы.

С другой стороны, оно и правда: «ничто не проходит бесследно». Десятилетия жизни не по средствам, накопления долгов, безумия «печатного станка»… А тут ещё — ковидный террор, глобальные торговые дисбалансы, беспощадное удорожание всех первичных ресурсов, от сырья до продовольствия, и на этом фоне полный раздрай с основным источником дешёвой энергии, основы основ современной цивилизации — ну кто выдержит весь этот форс-мажор?

Вот и…

В любом случае, итог в бесстрастных цифрах не может не поражать воображения.

Как сообщила японская деловая газета Nikkei, также известная как «Nihon Keizai Shinbun», совокупная цена акций и облигаций на мировых рынках с апреля по сентябрь сократилась на 44 трлн долл. А в квартальном исчислении это стало крупнейшим падением за всю историю торговли ценными бумагами. Даже в годы Великой рецессии 2008-2009 гг. не было подобных масштабов. Тогда совокупные потери не достигли и 38 трлн долл.

По итогам же нынешнего спада, лишь за последние полгода глобальные облигации потеряли в общей сложности 20 трлн долл. совокупной стоимости и опустились до 125 трлн долл. Акции на мировых рынках подешевели на 24 трлн долл., до 86 трлн долл. Впрочем, это всё равно больше, чем они стоили на пике перед Великой рецессией.

И тем не менее, задержимся на этой колоссальной цифре — 44 трлн долл. Это примерно две экономики #США (22,9 трлн долл. за 2021 год). Или, если угодно, две с половиной экономики Европейского союза (около 17 трлн долл. по итогам прошлого года). Или, скажем, совокупный ВВП Соединённых Штатов, #ЕС и ещё Великобритании вместе взятых. Такой объём глобального богатства был уничтожен всего за полгода.

Кто-то может возразить, что это — «виртуальные ценности». И что денег Западный мир «ещё напечатает», так что текущие потери всяких рыночных спекулянтов будут перекрыты когда-нибудь послезавтра, да ещё сторицей. Но это не совсем так. Происходящие на финансовых рынках обвалы отражают не только ожидания и страхи спекулятивно настроенных игроков, но и глубинные сдвиги в реальной экономике. Которую, если вести речь о Европе, ожидает огромных масштабов «перестройка». Это признал даже профессиональный парламентский болтун Жозеп Боррель, ныне занимающий пост «главного дипломата ЕС». По его словам, экономику Старого Света ждёт беспрецедентная реструктуризация, поскольку её благополучие, как и всё европейское процветание было «основано на дешёвой энергии, поступающей из России». А этот источник европейцы в текущем году добровольно отключили от себя. Сами.

Последствия в виде кратного роста цен на газ и рекомендаций ходить дома в трёх тёплых свитерах — это лишь первая ласточка. Тем более, что одновременно пришло шокирующее осознание «ненадёжности» и другого основного партнёра Европы. Чего не ожидал вообще никто, наверное. Всё тот же Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС делегировал свою безопасность США, и это создаёт определённые риски. «Хотя сотрудничество с администрацией [президента Джо] Байдена превосходно, а трансатлантические отношения никогда не были такими хорошими, как сегодня, кто знает, что будет через два года или даже в ноябре?», — заявил он. И логически заключил, что Европе теперь следует «брать на себя больше ответственности», поскольку мира, в котором можно было положиться на сотрудничество с США, Китаем и Россией, «больше нет».

Этот дрейф к большей самостоятельности можно было бы назвать прекрасным планом, но…

Есть и огромные к тому препоны. В европейских демократиях всё чаще к власти приходят радикально правые политики, что является выбором народа. И они видят ситуацию несколько иначе, нежели европолитики «старой школы», для которых #Россия — враг, Китай — угроза, а США — надежда и опора. Кроме того, в мире происходит «идеальный шторм». Растут вызовы прежнему миропорядку. Обостряется конкуренция между США и Китаем, смещаясь в область военных решений. Углубляются мировой продовольственный и энергетический кризисы, достигая таких масштабов, которые год назад казались немыслимыми даже пессимистам. Наконец, разгоняется #инфляция, в борьбе с которой центробанки повышают ставки, загоняя мир в очередную рецессию: лекарство тут едва ли не хуже болезни. «Итак, у нас сложный коктейль — внутренний и внешний — и старые рецепты уже не работают. Мы сталкиваемся с растущими проблемами безопасности, не только в связи с Украиной, и наша внутренняя сплочённость находится под угрозой», — сделал ещё одно шокирующее признание Жозеп Боррель.

Помнится, в 2010-2012 гг. на фоне охватившего еврозону долгового кризиса американский миллиардер Джордж #Сорос сделал #прогноз о неминуемом распаде Евросоюза. Тогда, впрочем, проблемы удалось «залить деньгами», ну и «дешёвый газ из России» помог. Но, похоже, то была лишь отсрочка, а теперь масштабы вызовов и сложность проблем лишь возросли. Не получится ли так, что уже в обозримом будущем доведётся сказать, мол, Сорос был прав?

Или всё это — «ерунда» по сравнению с Третьей мировой в её наиболее горячем варианте?

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