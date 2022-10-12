“Мы семья”: Падкий на молодых мальчиков Цискаридзе явил миру своего любимого партнера

Знаменитый танцор, несмотря на свою безупречную внешность и прекрасный характер, почему-то до сих пор не женат, да и наследниками так и не обзавелся. Неудивительно, что артиста хейтеры пытаются постоянно записать в голубой лагерь – в большинстве случаев из-за видеороликов с тренировок, которые преподаватель записывает со своими учениками: злым языкам Николай Цискаридзе кажется падким на молоденьких мальчиков.

Сам знаменитый брюнет старается не комментировать свою личную жизнь и уж тем более любовные отношения с противоположным полом. А вот дружеские – с удовольствием. Накануне в своем микроблоге танцор трогательно обратился к своей подруге Жанне Аюповой – легенде российского балета – в день ее рождения.

К слову, именно она когда-то вывела Александра Цискаридзе на сцену Мариинского театра и открыла ему путь к известности. А еще артистка стала настоящим партнером для коллеги по творческому цеху, ведь в свое время он пригласил ее стать художественным руководителем Академии русского балета, а она приняла предложение.

Танцор явил миру несколько фотографий со своей подругой из разных периодов жизни и написал милое послание своей любимицей, которое не оставило поклонников равнодушными.

“Вместе мы служим во славу нашего балета и системы образования! Эти слова от меня лично, от всего коллектива Академии и, конечно, от благодарных учеников. Вместе — мы семья!”, – написал Александр Цискаридзе.