 

“Мы семья”: Падкий на молодых мальчиков Цискаридзе явил миру своего любимого партнера

12.10.2022, 11:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Знаменитый танцор, несмотря на свою безупречную внешность и прекрасный характер, почему-то до сих пор не женат, да и наследниками так и не обзавелся. Неудивительно, что артиста хейтеры пытаются постоянно записать в голубой лагерь – в большинстве случаев из-за видеороликов с тренировок, которые преподаватель записывает со своими учениками: злым языкам Николай Цискаридзе кажется падким на молоденьких мальчиков.

Сам знаменитый брюнет старается не комментировать свою личную жизнь и уж тем более любовные отношения с противоположным полом. А вот дружеские – с удовольствием. Накануне в своем микроблоге танцор трогательно обратился к своей подруге Жанне Аюповой – легенде российского балета – в день ее рождения.

К слову, именно она когда-то вывела Александра Цискаридзе на сцену Мариинского театра и открыла ему путь к известности. А еще артистка стала настоящим партнером для коллеги по творческому цеху, ведь в свое время он пригласил ее стать художественным руководителем Академии русского балета, а она приняла предложение.

Танцор явил миру несколько фотографий со своей подругой из разных периодов жизни и написал милое послание своей любимицей, которое не оставило поклонников равнодушными.

“Вместе мы служим во славу нашего балета и системы образования! Эти слова от меня лично, от всего коллектива Академии и, конечно, от благодарных учеников. Вместе — мы семья!”, – написал Александр Цискаридзе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05.22 / Больше заботьтесь о себе: типы жизненных советов, которые раздражают женщин

25.11.21 / Мегастильный и супермодный: как сделать “вязаный” маникюр – трендовый нейл-арт зимы 2022-го

20.11.20 / Советские солдаты видели в Монголии динозавров?

12.10.22 / «Не в силах спокойно смотреть, куда тащат страну» – Тулси Габбард ушла из Демократической партии

02.06.22 / Мнение: Плач по невинно убиенным детям

25.08.22 / Скандалы: От главного таланта до вечных травм

19.12.21 / Не дорого-богато, а элегантно и со вкусом: советы профи по выбору качественных джинсов и правилам их ношения зимой

04.03.21 / Мама Натальи Водяновой рассказала Максиму Галкину о мужьях дочери: “Внешне мне больше нравится Джастин, чем Антуан”

06.01.22 / Королева Елизавета II: Гарри и Меган Маркл больше не часть семьи

20.01.22 / С актером сериала «Склифософский» Иваном Рудаковым простились в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика