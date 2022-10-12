 

Южный участок МСД построен на четверть

12.10.2022, 11:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сейчас возводится левоповоротный съезд с МКАД на МСД, мост через реку Битца, тоннель под МКАД и Симферопольским шоссе и другие объекты, рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Планируется проложить 11 километров дорог. Будут построены четыре эстакады общей протяженностью 1,3 километра, два тоннеля, мост, два надземных пешеходных перехода возле жилого комплекса “Южная Битца”, два подземных перехода в районе поселка Битца.

Строящийся участок МСД улучшит дорожную обстановку на юге Москвы. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Московский скоростной диаметр – крупнейший проект дорожного строительства в столице. Бессветофорная магистраль сократит время в пути для автомобилистов от 10 до 50 минут. Полностью строительство МСД завершится в 2023 году.

Напомним, что в Москве прорабатывается план транспортного развития на период с 2023 по 2032 годы. Будет построено более 600 километров дорог и 117 транспортных сооружений.

С 2012 года в Москве построили 1033 километра дорог. Это 18% всей уличной-дорожной сети города.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11.21 / Мнение: Бедность и преступность

16.08.21 / Скандалы: Должность министра обошлась слишком дорого

20.04.22 / Выросла копией отца и переехала в США: какой стала старшая дочь Константина Эрнста

23.06.21 / Подряд на реконструкцию горы Эльбрус получила фирма Аркадия Ротенберга

26.09.22 / Рианна выступит на сцене впервые за пять лет – она станет хедлайнером “Супербоула”

24.12.20 / Армия: Как наследие нацистского адмирала усилило советский подводный флот

17.05.21 / В Сколтехе предложили метод увеличения емкости следующего поколения катодных материалов металл-ионных аккумуляторов

22.07.22 / Кейт Миддлтон за осознанное потребление. Одежда, которую герцогиня надевала не единожды

05.10.20 / Версия: Война с природой в Арктике не была напрасной

04.06.21 / Лучший способ внедрить цифровые технологии на рабочем месте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика