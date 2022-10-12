Компания NISSAN представила обновленный седан Versa 2023 года для рынка США

Японский автогигант NISSAN официально презентовал новую модификацию популярного седана Versa 2023 модельного года для рынка США.

Автомобиль впервые можно будет вживую рассмотреть в рамках автосалона в Майами, который запланирован на 23 октября. В свою очередь, дизайн кузова существенно доработан в передней части, где установили объемную решетку радиатора и стильные фары. Кроме того, новинка обладает цифровой панелью приборов, беспроводной зарядкой.

Более «заряженный» вид доработан при помощи 17-дюймовых колесных дисков. Также модель имеет систему автоматического экстренного торможения и множество ассистентов безопасности. Под капотом используется 1,6-литровый бензиновый двигатель на 122 л.с. мощности. Автомобиль оснащается вариатором или механической коробкой передач.