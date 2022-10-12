 

Компания NISSAN представила обновленный седан Versa 2023 года для рынка США

12.10.2022, 9:45, Разное
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Японский автогигант NISSAN официально презентовал новую модификацию популярного седана Versa 2023 модельного года для рынка США.

Автомобиль впервые можно будет вживую рассмотреть в рамках автосалона в Майами, который запланирован на 23 октября. В свою очередь, дизайн кузова существенно доработан в передней части, где установили объемную решетку радиатора и стильные фары. Кроме того, новинка обладает цифровой панелью приборов, беспроводной зарядкой.

Более «заряженный» вид доработан при помощи 17-дюймовых колесных дисков. Также модель имеет систему автоматического экстренного торможения и множество ассистентов безопасности. Под капотом используется 1,6-литровый бензиновый двигатель на 122 л.с. мощности. Автомобиль оснащается вариатором или механической коробкой передач.


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