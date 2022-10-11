 

Актриса Милла Йовович опубликовала пост в поддержку Украины

11.10.2022, 15:11, Разное
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Милла Йовович опубликовала на странице своего профиля в одной из социальных сетей пост в поддержку Украины. Звезда «Обители зла» и «Пятого элемента», мама которой родом из Киева, заверила, что ее сердце с украинцами.
Со вчерашнего дня по всей Украине звучат сигналы воздушной тревоги. Как сообщают российские СМИ, руководство страны приняло решение атаковать объекты инфраструктуры Украины. Это привело к выведению из строя электрооснащения во многих городах страны. В поддержку украинцев высказались многие публичные персоны Запада. Присоединилась к ним и актриса Мила Йовович, которая родилась в Киеве. Звезда «Обители зла», «Жанны д’Арк» и «Пятого элемента» пояснила своим подписчикам, что ее сердце разрывается на части от увиденного. Стоит отметить, что фотографии и видео происходящего сейчас на Украине обошли все мировые СМИ и интернет-порталы.

46-летняя Милла Йовович до 1980 года жила на Украине, сначала в Днепропетровске, а затем в Киеве. После замужества матери будущей кино-звезды, советской актрисы Галины Логиновой с Богичем Йововичем семья переехала в Соединенные Штаты. Стоит отметить, что там супруги работали на неквалифицированной работе, в том числе, прислугой. Попав в модельный бизнес в 9 лет, Милла Йоввович уже в 12 лет бросила школу и начала работать в фэшн-индустрии.

Ранее актриса публично называла себя русской и возражала, когда в СМИ ее называли украинкой. Как прокомментировала это ее мать, Милла Йовович – наполовину русская, наполовину черногорка, как ее отец. На Украине в свое время возник ажиотаж из-за высказывания селебрити, что на Украине она родилась «случайно». Однако с 2022 года риторика кинозвезды косвенно поменялась и теперь она открыто поддерживает Украину.


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