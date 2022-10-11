GEELY объявили стоимость нового поколения кроссовера GEELY Atlas

На портале «Китайские автомобили» появилась информация о скором поступлении в продажу кроссовера нового поколения от одного из лидеров автопрома КНР. Уже известна примерная стоимость GEELY Atlas, а также его основные технические характеристики.

Уже в ближайшее время новинка от GEELY будет доступна для заказа, ценник, по заверению представителей компании-производителя, приятно удивит покупателей. Построен внедорожник будет на платформе CMA, разработанной совместно со шведской корпорацией Volvo. Длина модели Atlas составит 4, 67 метра, при этом междуосевой промежуток равен 2,77 метра. Это значит, что модернизованный кроссовер стал длиннее и шире соответственно на 126 и 69 миллиметров. Панель в салоне разделена на два отдельных дисплея, при этом головной гаджет получил диагональ в 13,25 дюйма. Цифровую приборную панель сделали 10,25-дюймовой, также автомобиль получил проекционный экран на лобовое стекло.

Стоит отметить, что разработанную инженерами GEELY операционную систему получат е все версии машины. На китайском рынке в продажу поступят модели с тремя вариантами двигателей. Базовая версия оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью в 181 лошадиных сил. Его дополняет роботизированная коробка передач, на 100 километров такой двигатель расходует 6,8 литра топлива. Модификация с 2-литровой силовой установкой имеет аналогичную трансмиссию.

В максимальной комплектации установлена гибридная технология с двигателем внутреннего сгорания на 150 «лошадей», а задействованный электромотор увеличивает мощность еще на 245 лошадиных сил. Это делает модель более экономичной и на 100 километров здесь тратится только 4,7 литра. В оснащении такой вариант также получил дополнительные функции в виде премиальной акустикой, вентиляции кресел и проекционного экрана. Стоит отметить, что даже начальная версия автомобиля оборудована задними и передними парктрониками, камерами кругового обзора, светодиодными фарами, а также интеллектуальным круиз-контролем.

Относительно стоимости нового поколения GEELY Atlas, то в стартовой комплектации в переводе на российскую валюту машина обойдется в 1,1 миллион рублей. За обладание машиной в максимально оснащенной версии придется заплатить 1,5 миллиона. Согласно информации, появившейся в открытом доступе, можно ожидать налаживание выпуска новинки на белорусском заводе «БелДжи». В таком случае машине будет проще добраться до авторынка Российской Федерации.