Сдаешь!

Мы изучили деятельность самых известных бдительных жителей страны. Топ-10.

Сколько доносов написали друг на друга россияне в разные ведомства с 24 февраля, оценить трудно. Достоверно известно о 145 с лишним тысячах жалоб в Роскомнадзор — граждане исправно сообщали о «фейках о военной операции» и «ресурсах с проукраинской пропагандой». Недавно РКН отрапортовал, что число жалоб выросло на 25,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Среди авторов жалоб наверняка есть обычные люди, вроде тех, что на днях вызывали полицию по адресу москвички, слушавшей в собственной квартире гимн Украины. Есть и «активисты» на зарплате — еще 11 лет назад МВД, например, заявляло, что готово платить информаторам до 300 тысяч рублей. Тогда ведомство просило у правительства РФ 280 млн рублей в год на оплату услуг добровольных осведомителей.

Но есть и те, кто в материальной форме вряд ли получает какое-то вознаграждение за конкретную жалобу, однако строчит без устали. Это часть пиара, которая либо становится социальным лифтом, превращая никому не известного «бобчинского» в медийную персону, либо помогает оставаться на плаву политикам не первого ряда. А правоохранительные и надзорные органы с охотой отзываются на инициативы «неравнодушной общественности».

Мы изучили деятельность «бдительных граждан».

Комиссарское дело

Недавно «Новая рассказ-газета» исследовала работу системы ГРАД — созданной писателем Прилепиным Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры. Первый залп оказался холостым: список из 140 «врагов», в первых строках которого угадывались члены жюри премии «Большая книга» и эксперты Фонда кино, всплыл в прессе, после чего лидеру «СР» — формальному партийному начальнику Захара г-ну Миронову пришлось дезавуировать эту свежую инициативу, а самому демиургу — неуклюже оправдываться: «Это другое».

Зачем Прилепину реанимировать подгнивший труп РАППа — Российской ассоциации пролетарских писателей? Фантазию будоражат исторические параллели. Несколько лет назад, проезжая с туром по городам России, Прилепин требовал, чтоб его называли не писателем, а комиссаром: «Я только из окопа!» Поверить в это несколько мешала нежно-розовая сорочка «комиссара» без признаков окопной пыли или брызг крови. А также бойкая торговля выпущенной в партнерстве с РВИО (Российское военно-историческое общество. — Ред.) книгой «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы». Сомнительный с точки зрения фактологии «Взвод» явно подводил базу под прилепинское настоящее: дескать, все приличные русские литераторы прошли войну.

Прилепин успел многое: омоновец, ветеран чеченской войны, нацбол, рэпер, соратник раннего Навального, соорганизатор «Маршей несогласных», подписант манифеста «Путин должен уйти», замхудрука бояковского МХАТа, апологет Кадырова, поддержавший его призыв относиться к представителям внесистемной оппозиции как к «врагам народа».

Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России, экс-советник главы «ДНР» Александра Захарченко («Я управлял боевым подразделением, которое убивало людей. Полный голимый беспредел, что мы вытворяли», — скажет он о том времени в интервью Алексею Пивоварову, признанному властями РФ иностранным агентом).

«Нужны свободный парламент, дискуссия, независимая пресса», — говорил Прилепин образца 2010 года. «Либеральное лобби везде и всюду занимает слишком серьезные позиции. Надо как-то соизмерять свою государственную службу и свои убеждения», — это он же в 2022-м.

В «Списке Прилепина» — Константин Эрнст, Федор Бондарчук, Лев Додин, Данила Козловский, Владимир Хотиненко, Евгений Марчелли и многие другие. Эффективность громких заявлений неочевидна. Сам Прилепин лишь однажды сказал об увольнении своего обидчика: по его словам, бывшая жена Дмитрия Пескова Екатерина Солоницына, глава Российского центра науки и культуры в Париже (структура Россотрудничества), якобы потеряла должность после того, как его, Прилепина, отказались поселить в отель ведомства в Париже из-за службы на Донбассе.

Еще один список «самых ярых ненавистников России» составил принадлежащий бизнесмену Константину Малофееву российский телеканал «Царьград». Публикацию предварял призыв «знать врага в лицо». К составлению списка якобы причастны, по версии самого канала, тот же Прилепин, а также ряд не менее одиозных фигур, таких как Проханов, Вассерман, Коротченко, Милонов, Мамонтов… Список врагов обширный: Арбатова, Акунин, Альбац*, Ахеджакова, Быков*, Латынина*, Венедиктов*…

В 2016 году Общественной коллегией по жалобам на прессу список был признан провокацией, включающей механизм разжигания вражды и ненависти.

Если прежде перечень висел на главной странице сайта канала, то с некоторых пор его следы найти затруднительно. Зато имеется спецпроект «Враги», где несимпатичным «Царьграду» россиянам посвящены отдельные сюжеты. Пока их всего три: под «град» попали Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс и Эльвира Набиуллина.

Основатель «Царьграда» и председатель общества «Двуглавый орел» Константин Малофеев и сам не чурается обращений «куда положено». В частности, пожаловался на «антихристианскую выходку» Филиппа Киркорова, спевшего на фоне декораций, напоминающих крест. Написал заявление в прокуратуру Москвы из-за демонстрации на выставке «Поколение ХХI» в Новой Третьяковке картины уроженца Грозного Алексея Калиммы «Между случайностью и необходимостью» (по версии Малофеева, на ней «героизируется образ террористов, угрожавших территориальной целостности России»). Третьяковку он тогда просил проверить на предмет пропаганды терроризма.

Из последних «достижений» православного, как его называют, бизнесмена — уголовное дело против Евгения Ройзмана.

После задержания политика Малофеев написал, что оно «в значительной степени» связано с инициативой «Царьграда»: «Правозащитный центр общества «Царьград» является основным инициатором проверки дела Ройзмана, возбуждения уголовного дела и создания широкого резонанса в информационном поле».

Предшествовавший уголовке штраф Ройзману по административному делу о «дискредитации» также был вынесен после обращения «Царьграда» в Генпрокуратуру.

«Ветераны» против «Подштанника»

Канал «Царьград» не только сам готов предложить «расстрельный список», но и продвигает дружественные инициативы. На днях он сообщил, что малоизвестная организация «Ветераны России» требует выслать из страны режиссера Константина Богомолова. «Ветеранам» не понравился «Идеальный муж» в его постановке, в связи с чем они требуют от министра культуры Ольги Любимовой спектакль запретить, а от Генпрокуратуры и СК — провести проверку на предмет пропаганды гомосексуализма и оскорбления чувств верующих, а также проверить финансирование МХТ имени А.П. Чехова.

«Ветераны России» (в учредительных документах с января 2022 года они значатся как «Ветераны Отечества») называют себя общественно-патриотической платформой и правопреемниками «Партии ветеранов России». У организации имеется офис в центре Москвы — на Садовой-Черногрязской.

Основатель движения — Ильдар Резяпов, участник второй чеченской войны и, как он сам говорит, активный участник присоединения Крыма. Политические амбиции швыряли его от Бахчисарая до Ямала — в этих регионах, а также в родной Башкирии он баллотировался в различные органы власти. Претендовал на должность мэра Москвы.

Некоторую известность приобрел в последние годы в связи с многочисленными жалобами, которые рассылает по правоохранительным органам. В частности, «Ветераны России» жаловались в Генпрокуратуру и Следственный комитет на Сергея Шнурова, требуя мобилизовать его на фронт; в те же адреса писали кляузы на рэперов Noize MC и Оксимирона (оба признаны в РФ иноагентами. — Ред.); обращались в Следком для проверки высказываний Моргенштерна (тоже признан иноагентом. — Ред.) о Дне Победы. Требовали запретить фильм «Вечные» — за пропаганду антисемейных ценностей.

Обратились в Минцифры с просьбой не допустить вещания телеканала «Дождь» (в реестре СМИ-иноагентов), который объявил о возвращении в эфир 18 июля. Обнаружив склонность к метафорам, канал в официальном заявлении организации назвали «бандеровской трубой».

Жаловались на «Муз-ТВ» — за кадры Киркорова и Давы в костюмах, напоминающих свадебные. Канал был оштрафован «за пропаганду гомосексуализма» на 1 млн рублей решением Басманного суда.

Среди объектов внимания Резяпова и Ко — писатель Виктор Шендерович (признан иностранным агентом), против него требовали возбудить уголовку по статье «реабилитация нацизма». Опоздали: к тому времени сатирик уже был вынужден покинуть Россию из-за заявления Евгения Пригожина в правоохранительные органы о клевете.

Не удовлетворившись результатом, изобретательные активисты написали премьер-министру Израиля и предложили лишить писателя гражданства.

Самой яркой из «ветеранских» кляуз стала жалоба на «Мемориал» (признан иностранным агентом, а затем ликвидирован по решению суда).

27 декабря движение обратилось к генпрокурору и в Следком с просьбой привлечь руководство и сотрудников организации к ответственности за фальсификацию фактов преступлений нацистов. На следующий день, на последнем заседании по делу о ликвидации «Международного Мемориала» (также признан иностранным агентом и ликвидирован) сторона обвинения использовала аргументы, весьма напоминающие текст этой жалобы.

Не довольствуясь большим, прицепились к малому: летом Резяпов обратился в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить решение об установке в Мончегорске Мурманской области памятника жертвам политических репрессий «в шаговой доступности от мемориального комплекса мончегорцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». «Шаговая доступность» Резяпова оскорбила, равно как и то, что инициатива установить памятник выдвинута «Мемориалом».

То, что «Мемориал» — не тот, против которого воевали ветераны, а совсем другой — местный, «Мончегорский мемориал», видимо, не отпечаталось в сознании авторов «сигнала».

Не чужды «ветераны» и детскому контенту. Жалобы в ГП, СК и РКН полетели на детские телеканалы Cartoon Network, «О!», «Карусель» и «СТС Kids». В мультсериалах бдительные граждане углядели «пропаганду гомосексуализма» и агрессивный феминизм. В частности, им не понравились «Тролли», «Дом», «Мадагаскар» и произведение под названием «Капитан Подштанник».

Где «Подштанник», там и «Киберсиси» — на травести-артиста с таким нетривиальным псевдонимом Резяпов пожаловался осенью. Сергей Нечаев (по совпадению — тоже ветеран Чечни) — дрэг-квин, в Екатеринбурге он спел гимн РФ с радужным флагом в руках. По жалобе «ветеранов» получил штраф 2000 рублей за «нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации».

Не унимается Резяпов и теперь: на днях обратился в Генпрокуратуру с требованием ликвидировать Информационно-аналитический центр «СОВА» (признан иностранным агентом), а также в СК и ФСБ — с требованием проверить сотрудников правозащитной организации.

Не исключено, что слабая видимость в общественном сознании «Ветеранов России», несмотря на столь бурную деятельность, связана с тем, что их просто путают с не менее активными «Офицерами России». Похожи организации как по названию, так и по содержанию деятельности.

Из последних акций «офицеров» — обращение в Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность Максима Галкина*, который «клевещет» на своих соотечественников, «дискредитирует российскую армию», а деньги, которые артист жертвует в пользу украинских беженцев, «могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении Российской Федерации».

Параллельно обратились к генпрокурору с просьбой проверить высказывания лидера группы «Сплин» Александра Васильева по поводу исполнения на рок-фестивале «Чернозем» в Воронеже песни «Выхода нет», которую музыкант посвятил артистам, покинувшим страну. Лидер организации Липовой потребовал также не допустить выступления группы на «ВЭБ Арене» — главной спортивной площадке ЦСКА.

«Офицеры» стали широко известны после жалобы на спектакль «Современника» «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли. Уже через два дня после премьеры в Генпрокуратуру и московскую мэрию были отправлены претензии: якобы спектакль оскорбляет ветеранов и содержит «неприкрытую пропаганду однополой любви».

Еще одна публичная акция привела к закрытию фотовыставки Джока Стерджесса в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. Члены организации просто заблокировали вход в галерею.

«Трансперенси интернешнл» (организация признана иноагентом) писала о непрозрачности финансовой жизни организации. Согласно базе данных «Спарк», с 2016 по 2019 год суммарно она получила субсидий из казны более чем на 45 млн рублей.

В июне бывший член ОНК Москвы Александр Ионов сказал о планах провести проверку «Новой газеты» на предмет соответствия закону об «иностранных агентах». Проверку житель обещал «в рамках деятельности «Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства».

Случилось это после того, как газета выпустила статью про Ионова, которая называется «Шекспир и Шуберт подрывают Россию». Гражданин обиделся, подал в суд — проиграл в первой инстанции, но Мосгорсуд «восстановил справедливость». А спустя год автора текста Ирину Тумакову* включили в тот самый реестр иностранных агентов.

Ионов тоже оказался членом «Офицеров России», именно по его инициативе организация потребовала от прокуратуры признать нежелательной организацией американский Бард-колледж (признан нежелательной организацией), с которым сотрудничал Санкт-Петербургский университет.

На сайте Общественного совета ФСИН Александр Ионов указан как президент «Антиглобалистского движения России». Там же сообщается, что почетными членами «АДР» являются Башар Асад и Махмуд Ахмадинежад. Впрочем, осведомлены ли об этом двое последних, неизвестно.

Прославился Ионов лично жалобами на независимые СМИ: «Медузу» (издание признали иностранным агентом), «Важные истории» (признаны иностранным агентом и нежелательной организацией), главреда этого издания Романа Анина (внесен в реестр СМИ-иностранных агентов), The Bell. Вскоре после этого успеха Ионов вошел в состав Общественного совета ФСИН. Одновременно оттуда исключили правозащитниц Еву Меркачеву и Анну Каретникову.

После публикации «Панамского досье» Ионов требовал признать нежелательной работу международного консорциума журналистов-расследователей OCCRP. Организация прекратила работу в РФ из соображений безопасности сотрудников.

В 2018 году Ионов заявил, что готовится подать иски о клевете к CNN, Forbes, Fox News, Bloomberg, The New York Times и Playboy. В дальнейшем никаких сведений об этих исках в открытых источниках не появлялось.

Гееборец в федеральном розыске

Условно ветеранские организации нередко беспокоит «пропаганда гомосексуализма». Но в этой области намного дальше продвинулись профессиональные гееборцы, самый известный из которых петербуржец Тимур Булатов (он же — Исаев).

Начал как борец с педофилами в 2008 году — жаловался на видеоролики с соответствующим содержанием. Утверждает, что был причастен к поимке 12 преступников. Сам же получил приговор за присвоение и растрату. Последние 14 лет воюет с ЛГБТ-персонами. Дебютировал в публичном поле, устроив информационную атаку на гомосексуального подростка из Брянской области. Родителям и дирекции учебного заведения приходили подметные письма, в итоге областная комиссия по делам несовершеннолетних поставила ребенка на учет «за пропаганду», но после медиаскандала с учета сняла.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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