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«Шинник» обыграл «Велес» в матче Первой лиги

11.10.2022, 10:36, Новости
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Минувший тур Мелбет-Первой лиги, 13-й по счету, завершился удачно для поклонников ярославского футбола: местный «Шинник» на своем поле одолел московский «Велес» со счетом 2:0.

Подопечные Вадима Евсеева одержали вторую победу на прошлой неделе, поскольку ранее «медведи» по пенальти одолели «Ротор» в Кубке России. Следующим испытанием ярославцев станет игра с «Волгарем», конкурентом «Шинника» за место в верхней части турнирной таблицы. Для того, чтобы следить за статистикой и трансляцией этой встречи, можете скачать Melbet на Андроид и пройти регистрацию в мобильном приложении.

В игре с «Велесом» аналитики Melbet считали клуб из Ярославля фаворитом. Черно-синие играли на своем поле против команды из «подвала» турнирной таблицы. Коллектив Евсеева взялся за дело с первых минут, и уже на 19-й минуте счет был открыт. Гол на свой счет записал Альбек Гонгапшев – это третий мяч нападающего в сезоне.

Преимущество хозяев было удвоено на 70-й минуте после подачи с углового. Вратарь «Велеса» Алексей Кузнецов парировал удар Гонгапшева, но первым на добивании оказался Вячеслав Зиньков. Полузащитник буквально затолкал снаряд за линию ворот гостей.

По итогам тура «медведи» с 18 очками поднялись на девятое место в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от лидирующей «Алании» составляет 10 баллов. «Велес» же с 10 баллами располагается на 16-й позиции. Москвичам не хватает 2 очков до выхода из зоны вылета.




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