От банданы до локонов. Актуальные прически прямо из семидесятых

В последнее время мы наблюдаем возвращение трендов из прошлого. Осенью и зимой этого года будут актуальны прически из семидесятых. Их характерные черты – утонченность, романтичность и женственность. Ретро-прически отличаются большим разнообразием, вы найдете среди них ту, которая соответствует вашим чертам лица. В статье мы приведем несколько идей стрижек и укладок из семидесятых, которые до сих пор актуальны.

Бандана

Этот аксессуар для волос снова вернулся в моду. Бандана подходит для любых стрижек, в том числе и коротких.

Объемная укладка blowout

Blowout – это укладка на круглую щетку. Она придает шевелюре большой объем и слегка завивает пряди.

Длинные волосы с челкой

Длинные волосы с челкой были в тренде на протяжении 1970-х годов. Сейчас эта прическа снова в моде. Если вы хотите придать ей более современные черты, то сделайте тупой срез волос и тонкую челку.

Шарф на голове

Повяжите на голову яркий шарф с красивым принтом. Он не только защитит вас от непогоды, но и украсит шевелюру.

Длинный шегги-боб

Длинный шегги-боб появился в конце 1970-х годов. Осенью этого года он снова стал одним из популярных трендов.

Эта стрижка состоит из длинных лохматых слоев, которые красиво обрамляют лицо, а челка завершает стильный образ.

Хвост, завязанный прядью волос

Хвост, завязанный прядью волос, – одна из модных причесок осени. Она вернулась к нам из семидесятых. Чтобы воссоздать стиль того времени, сделайте низкий хвост.

Мини-косы

Маленькие и тонкие косички – эффектное дополнение к длинной прическе. Их можно создать очень легко. Возьмите 2 пряди толщиной 2,5 см по обе стороны от прямого пробора. Заплетите их в косички и закрепите сзади, чтобы они располагались вдоль линии роста волос.

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Обрезанные локоны

Эта короткая прическа подойдет женщинам с естественными кудрями. Она создает форму, которая подчеркивает красоту завитков.

Очень длинные волны

Длинные волнистые прически – классика семидесятых годов. Если у вас от природы прямые волосы, то создайте волны от середины и до конца прядей с помощью плойки.

Две косички

Две косы с прямым пробором – вечная прическа, которая никогда не устареет. Она не только красиво выглядит, но и защищает волосы от ломкости и трения.

Заключение

Мы рассказали вам о ретро-прическах, которые актуальны и поныне. Многие из них стали вневременной классикой, которая никогда не выйдет из моды.