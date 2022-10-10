 

Теперь только доллары – Киргизия больше не будет принимать от России кредиты в рублях

10.10.2022, 12:33, Разное
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Власти Киргизии решили больше не принимать от России средства в рублях.

Это касается в том числе и траншей кредитов, включая те, которые уже взяты, и те, которые планируется взять в будущем. В министерстве европейской интеграции страны сообщили, что идёт переход на международные стандарты, которые не предусматривают использования российской валюты.

Санкции против России– Рубль – это хорошо, когда он в России. Но мы киргизы и живём в Киргизии, поэтому просим рассчитываться с нами в евро или долларах. Это вопрос не только банального уважения, но и сложившихся международных норм, – сказал замминистра Азамат Омуркулов.

Чиновник подчеркнул: если Бишкек пока соглашается принимать российские кредиты в рублях, это не значит, что так будет длиться вечно. Киргизская сторона рассчитывает, что в Москве с пониманием отнесутся к этим требованиям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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