 

Бензин в дефиците — французы вынуждены по четыре часа искать работающую заправку

10.10.2022, 1:05, Разное
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Во Франции автомобилистам всё сложнее заправляться бензином: многие АЗС закрыты, а на других он уже закончился, передаёт BFM TV. Людям приходится долго ездить в поисках работающей заправки, перед которой выстраиваются длинные очереди.

МАРИОН РЮССЕЛЬ, журналистка BFM TV, Бьевр (департамент Эссон): Здесь продолжают ждать: вы видите позади меня очередь в несколько десятков машин на этой заправке в Парижском регионе. Такая картина не меняется с самого утра, а очередь почти не сокращается.

Это одна из немногих заправок, которая всё ещё остаётся открытой в этом районе. При этом, как мы видим на этой колонке, работает только один пистолет с дизельным топливом: бензина нет со вчерашнего вечера. Большинство автомобилистов, с которыми мы побеседовали, признались, что пробовали заправиться на пяти, шести и иногда даже семи заправках перед тем, как приехать на эту, ещё открытую. Так что многие испытали настоящее облегчение, и я предлагаю вам послушать, что они сказали на камеру Жюльену Ролану.

АВТОМОБИЛИСТ: Я искал заправку четыре часа. Все либо закрыто, либо нет бензина или дизеля. Найти было сложно.

АВТОМОБИЛИСТКА: Перед тем, как найти эту, мы долго не могли ничего найти, потому что всё закрыто. Так что мы объездили весь Л’Иль-Адам и оказались здесь, чтобы заправить полный бак и успокоиться, потому что мой муж теперь сможет пойти на работу на следующей неделе.

ВТОРОЙ АВТОМОБИЛИСТ: Я пошёл заплатить внутрь, чтобы заправиться дизелем, но мы ждём уже очень долго. В любом случае, очень сложно (заправиться. — ИноТВ).

МАРИОН РЮССЕЛЬ: Сотрудники этой АЗС надеются, что запасы дизельного топлива позволят продержаться по крайней мере до сегодняшнего вечера, но из-за большого спроса не уверены в этом. Они ожидают завтра доставку всех видов углеводородного топлива.

Дата выхода в эфир 09 октября 2022 года.


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