Китай разрешил своим компаниям не платить России за газ

Власти Китая разрешили своим компаниям получать газ из России бесплатно – такую директиву издал департамент оценки рисков министерства коммерции.

Чиновники полагают, что если прекратить платить за энергоресурсы, никаких серьёзных последствий не наступит, а поставки не прекратятся. Согласно нынешним оценкам, максимум, что грозит КНР за неуплату – это «дипломатические ноты» или «заявления в публичном поле про обеспокоенность».

– Мы бы очень не хотели получить публичные обвинения, предупреждения о красной черте или недопустимости наших действий, но Китай это сможет пережить. Нашим корпорациям сейчас нужны оборотные средства и мы будем пользоваться любой возможностью сократить расходы, – пояснил представитель министерства коммерции Дэмин Бу.

Ряд компаний уже подтвердили, что прекращают платежи немедленно. Пекин также намерен попросить Москву вернуть часть денег, уплаченных за топливо с 1 сентября 2022 года. Китайская пресса в свою очередь уже иронизирует насчёт будущих «последних русских предупреждений» и «красных линий» – так в стране называют пустые угрозы.

—