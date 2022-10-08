Мнение: Будни мобилизации

Пишут, что Казанский университет «передал два здания со своего баланса во временное пользование минобороны, а на «Казань Экспо» под казармы готовят еще два ангара». Вроде бы ждут увеличения количества мобилизованных, которых свозят в Казань для тренировок на базе Казанского танкового училища.

С конца сентября мобилизованных ежедневно вывозят на тренировочный полигон танкового училища, где проводят «боевое слаживание».

Пишут, что обучением занимаются ветераны боевых действий МВД по РТ, специалисты спецназа Росгвардии, который сейчас находятся в отпуске, а также бойцы спецподразделений татарстанской полиции. Также сообщается о том, что к работе привлекаются специалисты прошедшие Сирию и ту же Украину в составе различных ЧВК, в том числе широко известной компании «Вагнер». Так что учат мобилизованных не по книгам, а реальному выживанию.

«Вагнеровцы», якобы, приступили к обучению мобилизованных тактике ночного боя. «Сами мобилизованные отмечают: ненужная уставщина, вроде постоянных проверок прикроватных тумбочек, которая была поначалу, закончилась» (отсюда).

Мне, капитану запаса в мои 58,5 лет ждать повестки?

На снимке: мобилизанты на тренировке, фотография отсюда

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