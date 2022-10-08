Индия увеличит парк самолётов «Сухой» с ракетами «БраМос»

ВВС Индии собираются расширить парк российских самолётов Су-30МКИ, оснащённых ракетами «БраМос». Как пишет The Print, в отличие от ракет наземного пуска, авиационная версия российско-индийской «БраМос» даёт военным больше возможностей поражать удалённые цели, которые для других ракет недосягаемы.



AP

Индийские ВВС намерены увеличить количество самолётов Су-30МКИ, оснащённых сверхзвуковыми ракетами «БраМос», дальность которых в настоящее время превышает 500 км. Как пишет The Print, источники из оборонного ведомства и органов безопасности рассказали, что сейчас на вооружении индийских ВВС имеется 40 самолётов Су-30МКИ с ракетами «БраМос». Это единственная в мире сверхзвуковая крылатая ракета. Согласно этим источникам, ранее дальность пуска этой ракеты составляла 290 км, но теперь её увеличили до 500 с лишним.

Как отмечает портал, у ракет «БраМос» наземного базирования дальность пуска составляет около 400 км, но в настоящее время ведутся работы по увеличению дальности до 800 и 1,5 тыс. км. Источники также сообщили, что ракета обладает исключительной точностью, благодаря чему она стала настоящим чудом для ВВС Индии.

«В ходе каждого испытания ракета поражает наземную цель с максимальным отклонением в десять метров. Когда ВВС провели пуск ракеты по кораблю, она поразила его в самую середину», — заявил один источник.

В августе 2020 года индийские ВВС передислоцировали 222-ю эскадрилью истребителей Су-30МКИ «Тигровые акулы» с ракетами «БраМос» в административный центр штата Тамил-Наду Танджавур. Это был первый случай, когда истребители четвёртого поколения перебросили за пределы Южного авиационного командования. Су-30 способен поражать морские цели, и поэтому ВВС ранее размещали эти машины на юге ввиду усиления военно-морского присутствия Китая в зоне Индийского океана.

Решение разместить Су-30МКИ в Танджавуре приняли ещё и потому, что город этот занимает выгодное стратегическое положение. Всего в составе индийских ВВС 40 «Сухих» с «БраМосами». Они рассредоточены на западной границе страны с Пакистаном и на восточной границе с Китаем.

В отличие от ракет наземного пуска, авиационная версия «БраМос» даёт военным больше возможностей поражать удалённые цели, которые для других ракет недосягаемы. Дело в том, что дальность полёта у «Сухого» составляет 1,5 тыс. км, и поэтому он способен поражать такими крылатыми ракетами цели на большом удалении.

В мае ВВС Индии провели испытания ракеты с увеличенной дальностью пуска. На вооружении ВМС тоже имеются ракеты «БраМос», которые размещаются на боевых кораблях определённого типа.

По словам источников, для увеличения дальности пуска ракеты пришлось внести некоторые изменения в программное обеспечение, и это было сделано с помощью русских.

Ракеты «БраМос» производит в Индии совместное предприятие, созданное в 1998 году Организацией оборонных исследований и разработок Индии и российским «НПО машиностроения». Своё название ракета получила в честь двух рек: индийской Брахмапутры и русской Москвы.

Максимальная скорость ракеты около 3450 км/ч. Её очень трудно перехватить зенитными ракетами, установленными на боевых кораблях разных стран мира. Кроме того, она обладает исключительной способностью уходить от радаров. Высота полёта на крейсерской скорости у этой ракеты составляет до 15 км. «БраМос» оснащается неядерной боеголовкой массой 200—300 кг.