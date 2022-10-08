Мнение: Дом был обречён©

«Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.»© Об уничтожении или повреждении Крымского моста говорили так часто и долго, что он не мог не сгореть.

Власти обещают в кратчайший срок наладить паромную переправу. Как-то, но справятся, хотя теперь Крым снова стал островом. «Сухопутный коридор», конечно, в наличии, но в связи с весьма очевидным развитием боевых действий, принимать его в расчёт тоже не приходится.

По итогам случившегося можно сказать одно: воровской фарт Путина, бывший с ним в предыдущие годы, закончился. Ему банально везло, но стратегия чуда работает в крайне узком диапазоне значений и обстоятельств. Как только они заканчиваются, перестает работать и она. А ничего другого за душой у вождя нет. Нет ни выстроенной работающей системы управления, нет действующей модели развития страны, нет кадров, нет ресурсов, которые он щедро зачерпывал и разбрасывал, как сеятель на картине Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова.

Теперь — только вниз, до самого рва у рейхсканцелярии и двух канистр с бензином.

Стоит отметить, что «они еще ничего не начинали» ©. Закончившийся фарт неизбежно будет иметь последствия. Проигранная война — это не только психологический удар. Она приведет к тектоническим изменениям для огромного числа людей. В первую очередь для тех, кто имел неосторожность, а иногда и банальную глупость поверить записному лжецу и бездарю. Люди, уверовавшие, что «Крымнаш» навсегда, могут столкнуться с личной трагедией. Нужно напомнить, что Крым никогда не был крепостью. Любой завоеватель, если ставил перед собой цель, завоевывал и присоединял полуостров. Защитить его невозможно как раз по причине того, что он — остров.

Это означает неприятное следствие для людей, имевших неосторожность после 14 года вложить в него свои кровные. Я не имею в виду олигархов, речь об обычных людях. Понятно, что если (или когда) крымская эпопея завершится, все регистрационные документы, выданные после 14 года, будут объявлены ничтожными, а значит — немалое число людей попросту лишится своего имущества. Навсегда и без каких-либо компенсаций. Путин уже никого не защитит, как, впрочем, никогда не собирался делать этого и в прошлом.

Киев, вне всякого сомнения, рассматривает Крым и его возвращение как победную точку в войне. Запад, понятно, тоже. Поэтому, если учитывать способность Запада медленно, но неотвратимо пережевывать своих противников, рассчитывать на то, что разваливающийся на глазах режим способен будет как-то эффективно этому противодействовать — это верх наивности.

Закончившийся период удач Путина — это еще и сигнал всей номенклатуре. Акела не просто стар, он еще и перестал быть талисманом стаи. Наоборот — он стал обузой и серьезной проблемой. Настолько серьезной, что стоит вопрос о выживании самой стаи воров и преступников, которых по странному стечению обстоятельств называют современной российской элитой. У нее есть два варианта — смириться и идти вслед за предводителем в тот же самый ров, куда его неизбежно опустят два эсэсовца, плеснув туда из канистры, или рискнуть и попытаться спастись. Что не гарантировано, но всё-таки даёт какой-то шанс.

Как всё будет происходить — никому неизвестно, но то, что оно уже происходит — несомненно.

https://t.me/a_nesmijan_longread/88

ПС. Советник Офиса президента Украины Подоляк признал ответственность Украины за диверсию на Крымском мосту.

—