Матч между «Шинником» и «Велесом» рассудит Юнус Кошко

В воскресенье ярославский «Шинник» проведет матч 13-го тура Первой лиги: «медведи» примут в Ярославле московский «Велес».

Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Юнусом Кошко из Белореченска. Помогать ему будут Вячеслав Бочков и Яков Клепцов.

На прошлой неделе коллектив Вадима Евсеева потерпел первое поражение за четыре последних тура, и теперь черно-синие постараются вернуться на победный путь в игре с командой из нижней части турнирной таблицы. Желающие сделать прогноз на исход матча могут найти бонусы букмекерских контор на сайте «Рейтинг Букмекеров», чтобы заключить пари с выгодой.

Юнус Кошко уже однажды работал на матче «Шинника»: он обслуживал поединок с «Крыльями Советов» в рамках ФНЛ-2020/21. Та встреча завершилась победой самарцев со счетом 4:1 благодаря хет-трику Ивана Сергеева. Рефери назначил пенальти в ворота ярославцев, а также дал четыре желтые карточки игрокам двух коллективов.

Поединки с участием «Велеса» Кошко судил чаще: только в прошлом сезоне арбитр отработал на трех играх «крылатых быков». Эти матчи москвичи проиграли, уступив «Текстильщику» (0:2), «Томи» (0:1) и «Металлургу» (1:2).

После 12 туров «Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиге, в активе у «медведей» 15 очков. «Велес» с 10 баллами располагается в зоне вылета, на 16-й строчке.