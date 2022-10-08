 

Почему не крутят Аллу? – Личное мнение

08.10.2022, 10:15, Разное
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На этой неделе появилось несколько новостей о песнях Пугачёвой, которые якобы не крутят по радио.


Фото: Соцсети

Вот и поэт Резник, который написал для Аллы несколько песен, пожаловался прессе, что у него уменьшились авторские отчисления.

Поэта, конечно, жалко. Старался, писал стихи, а теперь, спустя пару-тройку десятков лет, авторские уменьшились.

Хотя, с другой стороны, а разве сама Пугачёва не устарела давно? Какие новые хиты у неё есть?

Очевидно ведь, что популярная музыка должна быть новой. Можно послушать старую песню раз в год под настроение, но это, скорее, исключение. У Пугачёвой же, хоть она и считает себя на эстраде главной, новых песен и нет.

Радиостанции транслируют то, что интересно людям. То, что мы хотим слушать. А иначе никак — человек просто переключит кнопку.

Очевидно, что любая радиостанция работает на слушателя. И если у исполнителя нет ничего нового и интересного, то его и не будет в эфире.

Одной светской жизнью, пинками дверей и заявлениями в соцсетях исполнитель не станет интересен слушателю. На него, конечно, посмотрят, но слушать в эфире не будут. Хотя бы лишь потому, что слушать нечего.

Сможет ли Алла спеть ещё какой-нибудь хит? Будет ли песня нужна людям? Как считаете?

Источник: Лена Миро


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