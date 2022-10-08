На севере Франции многие АЗС работают только для работников приоритетных профессий

Во Франции в регионе Нор-Па-де-Кале многие заправки открыты лишь для представителей профессий, которые считаются приоритетными: экстренных служб, медработников, таксистов и других. Перебои с поставками бензина вынуждают жителей часами стоять в огромных очередях, причём запасов хватает не всем, передаёт BFM TV.

За последние дни эта медсестра искала бензин почти везде, где можно, но безрезультатно. Одну из заправок в Аррасе зарезервировали (для работников приоритетных профессий. — ИноТВ). Хорошая новость в сложившейся чрезвычайной ситуации.

ЖЕСАЭЛЬ РЁНО, медсестра: На самом деле я уже неделю не могу заправиться, так что езжу на резерве.

В её баке едва наберётся несколько литров для короткой поездки.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вы медсестра, правильно?

ЖЕСАЭЛЬ РЁНО: Да, в детском центре.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: В детском центре.

ЖЕСАЭЛЬ РЁНО: У меня почти пустой бак (нервно смеётся).

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Проезжайте.

Оказавшись у бензоколонки, она вздыхает с облегчением.

ЖЕСАЭЛЬ РЁНО: Теперь я хотя бы точно смогу вернуться. И после этого нормально ездить.

Здесь могут заправляться только работники приоритетных профессий. Этот таксист наконец сможет вернуться к обычному графику работу.

ЛЮДОВИК ПЛОНЖАК, водитель такси: Нам пришлось снизить товарооборот на 40 процентов, поскольку мы были вынуждены ждать один—два часа, чтобы наполнить бак. Это много. Или просыпаться среди ночи, чтобы заправиться на автотрассах.

Повсюду на ещё открытых заправках — огромные очереди, так что нужно набраться терпения.

АВТОМОБИЛИСТКА: Приходится ждать впустую час, чтобы наполнить бак. Задаёшься вопросом: сможем ли мы такими темпами работать? Всё же пугающая перспектива.

АВТОМОБИЛИСТ: Я помню нефтяное эмбарго 73 года. По-прежнему нет бензина, начинаешь задумываться.

Проходит время, бензина становится всё меньше. А вечером:

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Резервуары пустые! На сегодня всё.

Больше не осталось ни одной капли бензина. Эти автомобилисты оказались в ловушке.

ВТОРОЙ АВТОМОБИЛИСТ: Похоже, у нас не осталось бензина, чтобы поехать на работу. Мы ездим уже час и так и не смогли его найти.

Сегодня определённые АЗС в Па-де-Кале снова зарезервированы для машин экстренных служб. Такая схема будет работать с учётом поставок.

Дата выхода в эфир 07 октября 2022 года.