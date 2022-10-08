Жара убивает — в Британии этим летом зафиксировали резкий скачок смертности среди пожилых

Летняя жара в Великобритании привела к самым высоким показателям смертности среди людей старше 65 лет за всю историю наблюдений, пишет Sky News со ссылкой на совместный доклад Агентства по безопасности в области здравоохранения и Национальной статистической службы. Такие данные демонстрируют, что страна исключительно плохо подготовлена к глобальному потеплению, поэтому необходимо срочно принять меры для того, чтобы такая избыточная смертность не стала более распространённым явлением.

САМАНТА ВАШИНГТОН, ведущая Sky News: Во время жары этим летом избыточная смертность людей старше 65 лет достигла самого высокого уровня впервые с начала наблюдений. Совместный доклад Агентства по безопасности в области здравоохранения и Национальной статистической службы показывает, как рекордные температуры этого лета повлияли на повышенную смертность. Корреспондент Sky News Мэтью Томпсон поделится с нами деталями. Доброе утро, Мэтью! Насколько сильным оказалось влияние жары?

МЭТЬЮ ТОМПСОН, корреспондент Sky News: Довольно солидным. Мы уже давно знаем, что сильная жара может быть смертельной, особенно для пожилого населения, однако эти цифры действительно показывают, насколько смертельной она может быть. На самом деле, Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании и Национальная статистическая служба сегодня опубликовали два ряда цифр, и я расскажу о них по порядку.

Первый из них предоставлен конкретно Агентством по безопасности в области здравоохранения, где рассматривается избыточная смертность среди пожилых во время каждого из пяти отдельных периодов жары в Великобритании этим летом. Эксперты приходят к нескольким довольно мрачным выводам. Так, на протяжении всех пяти жарких периодов с июня по август среди людей старше 65 лет насчитали 2803 избыточных смерти. Эта цифра выше средних показателей до и после прихода жары и является самой высокой с начала наблюдений в 2004 году. Во время самого жаркого периода, который продлился с 17 по 20 июля — когда, как вы помните, температура поднялась до 40 градусов, — среди людей старше 65 лет зафиксировали 1012 избыточных смертей. Однако самым смертоносным оказался период с 8 по 17 августа — тогда было не так жарко, но он продлился дольше. В то время зафиксировали 1458 избыточных смертей среди людей старше 65 лет.

У нас также есть данные Национальной статистической службы, которые предоставляют более широкую картину за период с июня по август. Согласно этим данным, число избыточных смертей для всех возрастных групп составило 3271. Конечно, эта цифра выше, чем в статистике Агентства по безопасности в области здравоохранения, но, как я сказал, она охватывает все возрастные группы и, в отличие от других данных, включает случаи смерти от коронавируса за этот период. Так что, возможно, в Агентстве по безопасности в области здравоохранения предоставили более точные данные по влиянию жары на смертность, по крайней мере, среди пожилых.

Однако в любом случае совершенно ясно, что жара может убивать и Великобритания, возможно, исключительно плохо подготовлена к тому, чтобы справляться с такими температурами, к которым нам придётся привыкать в последующие годы. Для этого потребуются срочные действия правительства в таких сферах, как модернизация домов: нужно убедиться, что в них есть ставни, хорошая вентиляция, а также больше зелёных зон в городской среде. Такие действия помогут не допустить, что такая избыточная смертность не станет более распространённым явлением в последующие годы.

Дата выхода в эфир 07 октября 2022 года.