Приоритет отоплению — британцев предупредили о возможных отключениях электроэнергии на три часа

Национальная энергосеть Великобритании National Grid предупредила о возможных трёхчасовых отключениях электричества в случае нехватки газа этой зимой. При этом в компании подчеркнули, что этого «маловероятного» сценария можно избежать благодаря экономии электроэнергии на бытовом уровне, рассказывает Sky News.



AP

Оператор национальной энергосети Великобритании National Grid предупредил, что в «маловероятном» случае нехватки газа этой зимой возможны трёхчасовые отключения электричества в некоторых районах страны, пишет Sky News. Такие меры стали дополнением к подготовке правительства к зимним месяцам, когда первоочередной задачей станет поддержание отопления в домах.

В то же время в энергокомпании заявили, что перебоев с электричеством можно избежать, если население согласится ограничить его расход. Для этого домохозяйства просят подписать с поставщиком договор о переходе на энергосберегающую программу. Чтобы поддерживать достаточный объём электричества для обеспечения 600 тыс. домохозяйств, будут использовать угольные генераторы, которые в противном случае были бы закрыты.

В то же время другой регулятор — Национальный оператор сети транспортировки газа — пишет о возможной нехватке запасов газа в континентальной Европе вследствие украинского конфликта, что не даст Великобритании импортировать привычные объёмы. При этом ожидается, что спрос на газ вырастет на почти 22%, преимущественно из-за того, что во Франции множество АЭС находятся в нерабочем состоянии. В Великобритании свыше 40% электричества производится за счёт газа, и сжиженный природный газ из США и Катара может стать главным способом получить больше гибкости в энергетике.

Ранее на этой неделе энергетический регулятор Ofgem предупредил о «серьёзном риске» проблем с поставками газа. Причиной, по мнению организации, стала борьба за поставки в Европе, которая потеряла свой основной источник природного газа из-за украинского конфликта. В Великобритании о чрезвычайной ситуации в этой сфере могут объявить тогда, когда поставщики больше не смогут безопасно предоставлять газ для домой и компаний. В таком случае клиентов, начиная с крупнейших промышленных потребителей, попросят временно прекратить использование газа, чтобы продолжить как можно дольше обеспечивать бесперебойное снабжение домохозяйств.