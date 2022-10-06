Цветные, пожелтевшие, мужские и женские: как вернуть первоначальный внешний вид воротнику любой рубашки

Продлить срок эксплуатации любого изделия можно с помощью правильного ухода. Рубашки являются неотъемлемой частью мужского и женского гардероба. Они всегда в моде. Однако они быстро теряют привлекательный внешний вид из-за загрязнений воротника и манжет. К счастью, есть вполне бюджетные способы решить данную проблему. Возьмите на вооружение следующие советы.

Пожелтевшие воротники белой рубашки

Чтобы вернуть воротникам белизну, натрите на терке четверть бруска хозяйственного мыла. Стружку растворите в литре воды. Получившийся мыльный раствор с помощью ватного диска нанесите на загрязненные участки. Смочите новый спонж в нашатырном спирте и нанесите сверху на изделие (прямо поверх мыльного раствора). Спустя полчаса постирайте вещь.

Если у вас образовалась желтая некрасивая полоска на белом воротнике, тогда воспользуйтесь тальком или детской присыпкой. Средство густым слоем нанесите на проблемную зону и оставьте на ночь (на 10-12 часов). После этого удалите остатки средства с помощью чистой зубной пасты. При необходимости постирайте изделие целиком.

Жирное пятно на белом воротнике

Средство для посудомоечной машины прекрасно справляется с жиром. Смешайте порошок с водой так, чтобы получилась паста. Затем с помощью зубной щетки аккуратно нанесите смесь на жирное пятно. Оставьте на двадцать минут, затем смойте. Увидите, как воротник вновь станет белоснежным.

Вы также можете использовать простое хозяйственное мыло: оно не менее эффективно. Обработайте мылом проблемный участок, аккуратно вотрите средство, чтобы оно впиталось в волокна. Оставьте на двадцать минут, затем постирайте вещь целиком.

В этом случае поможет моющее средство. Разложите рубашку на какую-либо горизонтальную поверхность. На загрязненный участок нанесите неразбавленное моющее средство, оставьте на полчаса. После такой предварительной обработки можете отправлять изделие в стирку. Таким образом можно удалять жирные пятна не только с воротника, но также и с манжет.

Грязный воротник

Нередко воротники пачкаются из-за средств по уходу за волосами. Например, вы сделали укладку, нанеся на локоны гель и потом при соприкосновении волос с рубашкой на воротнике остались пятна. Так вот такие загрязнения лучше всего выводятся шампунем для волос. Нанесите небольшое количество шампуня на загрязненные участки, оставьте на полчаса, отправьте изделие в стирку.

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Те же самые манипуляции следует проделать и с рубашкой с жирными пятнами. Только шампунь нужно заменить на обычное средство для мытья посуды, имеющееся в наличии. Например, тот же “Фейри” очень эффективно выводит жирные пятна.

Застарелые пятна

Если белый воротник в результате длительной эксплуатации потерял белизну, и на нем образовались застарелые пятна, тогда нужно использовать уксус. В уксусе нужно замочить вещь и выдержать интервал от четверти часа до часа (в зависимости от степени загрязнения).

Обратите внимание, что всю вещь целиком лучше не замачивать. Погрузите в уксус только загрязненные участки.

Еще один способ справиться с данной проблемой — это использовать аспирин. Растворите одну таблетку в теплой воде, после чего погрузите изделие в миску с раствором. Оставьте замачиваться на час. За это время аспирин растворит жир и удалит застарелые пятна.

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Цветные воротники

Что делать, если грязным стал воротник цветной рубашки? В таком случае следует воспользоваться обычной пищевой содой. Четыре столовые ложки данного средства смешайте с водой так, чтобы у вас получилась относительно густая однородная масса. Ее нанесите на загрязненный участок, легонько вотрите с помощью чистой зубной щетки. Через полчаса постирайте вещь как обычно.

Пятна от косметических средств

Женщины нередко сталкиваются с подобной проблемой. После нанесения тонального крема часть косметики остается на воротнике рубашки. Потом такие загрязнения непросто вывести.

Непросто, но вполне реально. Для этого понадобится скипидар. Действовать нужно следующим образом. Небольшое количество скипидара нужно нанести на ватный диск, затем средством обработать пятно. Следует постараться втереть скипидар, чтобы он проник в волокна. После этого удалить остатки с помощью чистой салфетки. Пятно должно исчезнуть. Если же остались незначительные следы, тогда нужно после всех вышеописанных манипуляций постирать вещь как обычно.

Лайфхаки

Намного легче предупредить появление пятен, чем потом от них избавляться. Чтобы на одежде не появлялись загрязнения, вызванные обильным потоотделением, присыпьте шею тальком перед тем, как надеть рубашку. Именно тальк впитает излишки пота и масла. Рубашка же останется сухой и чистой.

Поскольку «виновником» появление пятен на воротнике является естественный кожный жир, необходимо вовремя удаляться ороговевшие клетки. Для этого возьмите за привычку каждый вечер во время принятие ванны или душа мыть шею мылом с мочалкой.