«Шинник» вышел в 1/16 Кубка России ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Шинник» вышел в 1/16 Кубка России

06.10.2022, 19:19, Новости
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В среду на «Волгоград Арене» состоялся матч 1/32 финала Пути регионов Кубка России, в котором местный «Ротор» принимал ярославский «Шинник». Основное время поединка завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти сильнее оказались гости (5:4).

«Медведи» прошли в 1/16 финала, а «Ротор» покидает турнир. Следить за расписанием следующих стадий Кубка можно на сайте БК Ubetkz. Поединки 1/16 финала Пути регионов должны пройти в первых числах ноября.

Основные события встречи на «Волгоград Арене» развернулись во втором тайме. На 57-й минуте счет открыл 20-летний нападающий «Шинника» Андрей Савинов, а спустя 13 минут голом ответил защитник волгоградцев Сергей Обивалин.

Согласно регламенту Кубка, по завершении основного времени с ничейным результатом игра перешла в серию пенальти, где команды били до промаха. В команде гостей все пять исполнителей реализовали удары с точки, а Ризван Ахмедханов из «Ротора» отличиться не сумел.

После победы наставник черно-синих Вадим Евсеев эмоций не скрывал: пресс-служба «Шинника» опубликовала в соцсетях клуба видео, в котором 46-летний специалист запрыгивает на стол в раздевалке, празднуя успех с подопечными.

Впереди команду из Ярославля ждет домашний матч против «Велеса» в рамках 13-го тура Первой лиги. Он пройдет в воскресенье.




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