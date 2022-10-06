 

Контрастная подводка: возвращение тенденции макияжа губ 1990-х годов (как создать эффектный образ)

06.10.2022, 19:21, Разное
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Многие тенденции прошлого возвращаются в наши дни. В моду вернулись джинсы с низкой посадкой, массивные ботинки и облегающая одежда, которые идеально вписывались в культурную эстетику 90-х. А в бьюти-индустрии вновь становятся популярными брови-ниточки, кирпичные румяна и тени до ушей. Возвратился и один из самых противоречивых трендов того времени.

Назад, в прошлое

В 90-е годы была очень популярна контрастная подводка. Такой макияж губ приводил в ужас визажистов, называвших этот прием вульгарным и безвкусным. Использовать карандаш, который гораздо темнее помады, по их словам, просто недопустимо. Но что делать с новым трендом, пришедшим из социальных сетей?

Он уже набрал популярность, и такие знаменитости, как Рианна, Дженнифер Лопес или Ники Минаж не стесняются появляться на публике с губами, подведенными темным карандашом. Одни профессионалы называют эти эксперименты антипримерами и советуют на них не ориентироваться. А другие считают контрастный контур необычным лип-артом, позволяющим изменить форму губ и придать желаемый объем.

Ставка на растушевку и глубину цвета

Так, известный визажист Роберт Сеснек, работающий с косметикой Catrice, уже называет этот тренд, достойным внимания модниц. Правда, он уверяет, что использовать контрастный контур следует, исходя из современных реалий.

«Версия конца 90-х годов представляла собой не просто подводку, а видимое темное пятно без растушевки, которое выглядело как безобразное кольцо вокруг верхней и нижней губы», – объясняет Сеснек.

Сейчас главное в этой тенденции – растушевка и смешивание подводки для губ с помадой. Визажист считает, что должен получиться не темный на пару тонов, а более глубокий оттенок.

Создание образа

Начать подготовку следует с деликатного отшелушивающего скраба для губ, чтобы удалить сухую и омертвевшую кожу. Следующий шаг – нанести тонкий слой бальзама, нежная текстура которого вернет губам мягкость и гладкость. И только затем можно приступать к эффектному макияжу.

При выборе цвета карандаша и помады лучше всего остановиться на тех оттенках, которые не просто контрастируют друг с другом, но и дополняют их. Например, при использовании бежевой помады лучше всего выбрать коричневую подводку.

Губы нужно обвести карандашом, а после растушевать его по направлению к центру кисточкой для губ, чтобы получился эффект омбре. А затем нанести помаду. Такой прием позволит сделать переходы более мягкими, а цвета менее интенсивными.

Хитрости макияжа

Визажисты рекомендуют для создания контура работать карандашом с мягким кончиком, который позволит наносить плавные линии. А что касается толщины подводки, то здесь нет четких указаний.

После нанесения помады можно воспользоваться еще одним трюком, позволяющим выровнять кожу. Дело в том, что при выборе темного карандаша область вокруг губ становится более заметной, а любые покраснения – более видимыми. Чтобы макияж смотрелся эффектнее и чище, нужно пройтись вокруг рта кисточкой с пудрой или консилером.

Попробуйте и вы тренд, пришедший к нам из 90-х, чтобы создать соблазнительный образ.


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