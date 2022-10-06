 

На связанных с известными путешественниками улицах Москвы появились QR-коды

06.10.2022, 19:10, Разное
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На улицах Москвы появляются топонимические доски со специальными QR-кодами. При наведении на них камеры смартфона можно узнать подробнее об истории города. Таблички посвящены известным первооткрывателям и полярникам, а также героям Московского народного ополчения.

Председатель
Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что в программе, например, участвуют улица Амудсена, проезды Нансена и Шокальского, а также 66 памятников, бюстов и мемориальных досок. Проект развивается совместно с комплексом городского хозяйства, уточнил он.

Кстати, накануне в сквере 50-летия ВЛКСМ в проезде Шокальского состоялось открытие бюста географа, океанографа, картографа Юлия Шокальского. В октябре исполняется 166 лет со дня рождения ученого. Открытие приурочили как раз к этому событию.

Инициатива об установке памятника принадлежит жителям Северного Медведкова. Столичные власти позитивно отреагировали на идею горожан. Грант на установку памятника был выделен Российским географическим обществом, председателем которого с 1917 по 1931 годы был Шокальский.

“Когда у нас в Медведкове появляются такие замечательные бюсты, это говорит о том, что в Москве мы всегда найдем место для установки памятника. Огромное спасибо Русскому географическому обществу”, – сказал Шапошников.

Шокальский всю жизнь преподавал, а также занимался научными работами. Всего он издал 1,3 тысячи научных работ. Он особенно интересовался исследованием Северного морского пути и Арктики. Его именем названы два острова в проливе Карские ворота, остров при входе в Обскую губу, пролив между двумя островами в архипелаге Северной Земли.

А еще имя Шокальского присвоено Центральному лекторию в Санкт-Петербурге. Также в Северной столице, где, собственно, и родился ученый-географ, в честь него названа улица. Такая же улица есть и в Иркутске.

Ранее сообщалось о том, что в Москве появилась “ожившая” скульптура
русского поэта
Сергея Есенина. Московский государственный музей представил объемную скульптуру
представителя Серебряного века
в дополненной реальности. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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