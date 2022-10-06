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ХК «Локомотив» начал гостевую серию с победы над «Сибирью»

06.10.2022, 16:06, Новости
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Во вторник в Новосибирске прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги: местная «Сибирь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.

Этим поединком «железнодорожники» успешно открыли трехматчевую серию выездов по Сибири Дальнему Востоку. Впереди «Локомотив» ждет противостояние с «Адмиралом», где коллектив Дмитрия Юшкевича, по мнению аналитиков 1xbet, считается уверенным фаворитом. Если решите сделать прогноз на исход поединка, можете узнать условия бонусного счета 1xbet на портале «Рейтинг Букмекеров».

Старт выездной серии мог обернуться для команды из Ярославля провалом, поскольку уже на 2-й минуте хозяева повели в счете. Александр Шаров реализовал численное преимущество сибиряков после раннего удаления у «железнодорожников». Самый забивной игрок новосибирцев отличился уже в восьмой раз в этом сезоне.

Во второй двадцатиминутке штрафное время у соперника в начале трети сыграло уже на руку гостям. Алан Егоров получил двухминутную дисквалификацию за толчок клюшкой, а Андрей Сергеев реализовал большинство.

На экваторе встречи гости дожали оппонента и забросили победную шайбу. Ее автором стал экс-игрок «Сибири» Максим Шалунов. Шайба в ворота бывшей команды стала для нападающего шестой со старта кампании.

По итогам матча «Локомотив» с 18 очками располагается на третьем месте в таблице Западной конференции, а «Сибирь» занимает пятую позицию на Востоке.




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