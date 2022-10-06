Обновленные московские поликлиники получили более 500 единиц медоборудования

Программа модернизации поликлиник предполагает обновление не только зданий и прилегающей территории, но и медицинской техники, отметил замглавы столичного Департамента здравоохранения Алексей Сапсай.

“Все поставки осуществляются в соответствии с ранее намеченным планом, в том числе и поставки современного диагностического оборудования: новых рентген-аппаратов, флюорографов, аппаратов КТ и МРТ, денситометров, УЗИ-аппаратов и других”, – рассказал он.

Обновленные поликлиники получили 500 единиц техники для лучевой и инструментальной диагностики, из них тяжелого оборудования – более 120 штук, уточнил Сапсай.

Медтехника закупается с заранее фиксированными сроками поставок. Это значит, что оборудование привозят непосредственно к открытию модернизированных зданий, сообщает портал mos.ru.

В программу реконструкции входит более 200 поликлиник. Это половина амбулаторного фонда столицы. Модернизировано уже 66 зданий, большинство из них было построено около 50 лет назад.

После окончания реконструкции медучреждения работают по новому московскому стандарту. Там организованы отдельные входы для детского и взрослого отделений, а также для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний.

Кабинеты медиков располагаются так, чтобы исключить вероятность возникновения очередей. Помещения для врачей оснащены эргономичной мебелью, для них создаются уютные комнаты отдыха. Пациенты ожидают приема в комфортных условиях с мягкими диванами, кондиционерами, телевизорами, кулерами с питьевой водой.