Затопили соседей: как эффективно решить проблему

От коммунальных аварий в многоквартирных домах не застрахован

никто. Представьте, вы пришли вечером с работы и сели за компьютер, чтобы

прочитать новости на сайте “Дни.ру”. В этот момент в дверь начинают

стучать соседи снизу, они заходят и заявляют, что вы затопили их квартиру. Что

делать? Как эффективно решить проблему?

Прежде всего, необходимо найти источник протечки, проверив

трубы на кухне, в ванной и в туалете. Итак, водная стихия, действительно, разыгралась

в вашей квартире, значит воду нужно срочно перекрыть. Если она разлилась по

полу и стекает по стенам вниз, то необходимо обесточить жилье.

После этого нужно позвонить в управляющую компании или

аварийную службу и вызвать сантехника, а до его приезда убрать воду с пола.

Если квартира застрахована, то следует позвонить и в страховую компанию, чтобы

получить дальнейшие инструкции.

Очень важно сразу найти общий язык с соседями и действовать

совместными усилиями. Если после отключения и уборки воды потоп не прекратился,

значит нужно искать дальше. Зачастую источником протечки может быть

старая, прогнившая труба между этажами.

Если причиной потопа является, например, некачественное

общедомовое имущество, значит можно смело составлять акт залива при вине

третьих лиц. Кстати, если вода протекла из-под стиральной машины и факт брака

удастся установить, то чек можно выставить продавцу. Так ли иначе, все элементы

ЧП нужно зафиксировать на камеру.

Если вы залили соседей, решить проблему можно в досудебном

порядке. Если виновником потом все-таки являетесь вы, то достаточно

договориться о размере компенсации и составить соответствующий договор. В ином

случае придется идти в суд.