Где в Москве дешевле всего снять однушку

В сентябре этого года в Москве в некоторых районах города подешевели однокомнатные квартиры. Наиболее сильно цена на аренду квартир оказалась снижена в Нагатино-Садовниках. За месяц средняя цена аренды однокомнатной квартиры снизилась на 19,9 процента, до 44,7 тысячи рублей. Такую динамику зафиксировали эксперты платформы ЦИАН.

На втором месте рейтинга самых дешевых для аренды однокомнатных квартир находится Басманный район. Там однушки подешевели на 19,3 процента до 58,8 тысячи рублей. В Останкинском районе Москвы снять квартиру теперь можно на 19,2 процента дешевле, до 48,8 тысячи рублей в месяц.

Также в списке подешевевших для аренды районов столицы Преображенское и Левобережный. Там в среднем можно снять однокомнатную квартиру за 45,5 и 46,4 тысячи рублей.

По мнению эксперта по недвижимости Виктории Кирюхиной, такая динамика на рынке связана с тем, что в Москве резко выросло предложение, квартир под сдачу в указанных выше районах стало намного больше. Вероятно, это связано с тем, что некоторые переехали.

В Басманном и Останкинском районах однушек под сдачу стало в два раза больше, в Нагатино-Садовниках и Преображенском — в полтора раза. Также снижение цены связано с падением спроса.