 

Наталья Фриске общается с бывшим мужем только из-за совместного бизнеса за рубежом

06.10.2022, 12:55, Разное
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Наталья Фриске, сестра умершей певицы Жанны Фриске, пояснила о своих отношениях с бывшим супругом. Как оказалось, им приходится поддерживать контакт только из-за совместного бизнеса за рубежом.
Впервые вышла замуж родная сестра певицы Жанны Фриске совсем юной, ее избранником был одноклассник. Второй раз под венец Наталья Фриске пошла в усадьбе Кусково с сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. Несмотря на то, что супруг поддерживал возлюбленную во время болезни ее сестры, вскоре чувства охладели, и в 2019 году пара развелась, оставшись друзьями. С третьим же мужем девушка не смогла сохранить теплые отношения, Александр Титов стал не только ее законным мужем и отцом дочери Луны, но и партнером по бизнесу. Только по этой причине они и поддерживают сейчас контакты, заверяет артистка.

Александр Титов работал мужским парикмахером, в феврале 2022 года Наталья Фриске объявила публично о своей беременности. В профиле одной из социальных сетей она даже разместила фото в образе феи, на котором был виден округлившийся живот. Через два месяца, 8 апреля текущего года, селебрити стала мамой. Несмотря на то, что с Титовым она рассталась еще до родов, во время выписки из медучреждения встречал ее именно он. У бывшего мужа сложились хорошие отношения с отцом Натальи Фриске. Тем не менее, позже артистка заявила, что сожалеет о том, что экс-супруг пришел в роддом.

Это была уже не первая попытка звезды стать матерью, однако в прежних союзах все попытки родить были неудачными. Однако растить дочь Наталья Фриске намерена одна, поддерживая контакты с бывшим мужем только по необходимости. Дело в том, что в свое время они открыли общий бизнес на Шри-Ланке, поэтому деловое общение прекратить не могут при всем желании.

Стоит отметить, что, как и сестра, Наталья Фриске известна в мире российского шоу-бизнеса, как успешная певица. Впервые выйдя на сцену в ходе награждения премией MTV Russian Music Awards, вместе с группой «Блестящие», она вскоре заменила ушедшую из группы Анны Семенович. Однако, не выдержав трудности гастрольного графика, селебрити покинула коллектив спустя несколько месяцев. В 2018 году она записала дуэтную песню с Александром Поповым, позже продолжив выступления как сольно, так и с ним.


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